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राम मंदिर में चंदा चोरी हिंदुओं की आस्था की बलि से कम नहीं, छिंदवाड़ा में बोले शंकराचार्य सदानंद सरस्वती

छिंदवाड़ा पहुंचे शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर दी प्रतिक्रिया. बोले-सनातन बोर्ड संरक्षण समिति के अधीन हों प्रमुख मंदिर.

SHANKARACHARYA RAM TEMPLE DONATION
शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 10:46 PM IST

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छिंदवाड़ा: राम मंदिर अयोध्या में चल रहे दान चोरी के मामले पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि "अयोध्या राम मंदिर में जो कुछ भी हुआ है वह सनातन धर्म और हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला है. अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए लोग श्रद्धापूर्वक जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई अर्पित करते हैं. हिंदू धर्म के लोगों की श्रद्धा और उनकी मेहनत की कमाई की बलि नहीं दी जानी चाहिए."

'राम मंदिर में दान चोरी दुर्भाग्यपूर्ण'

द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने छिंदवाड़ा में अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा, "श्रद्धालुओं के पसीने की कमाई और श्रद्धा की बलि नहीं दी जानी चाहिए. ट्रस्ट के सनातनी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही किया गया यह भ्रष्टाचार दुर्भाग्यपूर्ण है."

उन्होंने मांग की कि "सरकारी अधिकारियों को धर्म, नैतिकता या आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान नहीं होता, इसलिए देश के मंदिरों के लिए एक स्वतंत्र 'सनातन बोर्ड संरक्षण समिति' बननी चाहिए." धर्मांतरण पर चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि इसे तुरंत रोका जाए, क्योंकि देश में जिसका संख्या बल अधिक होगा, शासन उसी का होगा.

छिंदवाड़ा में बोले शंकराचार्य सदानंद सरस्वती (ETV Bharat)

'योग्यता नहीं संख्या के बल पर होता है सरकार का चुनाव'

शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा,"धर्मांतरण और लव जिहाद के लगातार मामले बढ़ रहे हैं. उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है ना की योग्यता के आधार पर. अभी हिंदू ज्यादा है इसलिए हिंदू प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं. जो अल्पसंख्यक हैं वह चाहते हैं कि उनके वर्ग का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, इसलिए भी लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं ताकि उनका संख्या बल ज्यादा हो और फिर देश और प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर अपने अनुसार कानून व्यवस्था बनाकर देश और प्रदेश को चलाएं."

'सनातन बोर्ड संरक्षण समिति के अधीन हों प्रमुख मंदिर'

शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा, "कई सालों की तपस्या और लड़ाई के बाद राम मंदिर जैसे विवाद का हल समाप्त हुआ था और वहां रामलला का दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ. यह मंदिर नहीं भारत देश के हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. किसी ने नहीं सोचा था कि यहां के कर्मचारी ही और यहां की सेवा में लगे हिन्दू सनातनी कुछ लोग भ्रष्टाचार करेंगे. अब हमें नहीं लगता कि और भी कोई मंदिर और मठ सुरक्षित होंगे.

इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के सभी प्रमुख मंदिर सनातन बोर्ड संरक्षण समिति के अधीन होना चाहिए, क्योंकि सत्ता शासन में जो रहता है उसे धर्म और आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं होता. हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र का ज्ञान हो और विशेषज्ञता हासिल हो उसे उसकी जिम्मेदारी दी जाए तो काम आसान हो जाता है और बेहतर तरीके से संचालन भी हो सकेगा."

'धर्म का प्रचार कर रहे हैं संत महात्मा'

हिंदुओं को ज्यादा संतान पैदा करने के सवाल पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा, "ये अलग विषय है लेकिन साधु संत महात्मा अपना काम कर रहे हैं. सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं."

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