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गडकरी के प्रॉमिस पर मोहन सरकार का 3500 करोड़ वाला प्लान, छिंदवाड़ा-सिवनी के बीच होंगी हवा से बातें

मोहन यादव कैबिनेट में आज होगा बड़ा फैसला, छिंदवाड़ा से सिवनी फर्राटा भरकर पहुंचेंगे वाहन, बृजेंद्र पटैरिया की रिपोर्ट

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मोहन यादव कैबिनेट में आज होगा बड़ा फैसला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : August 25, 2026 at 11:22 AM IST

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भोपाल : मध्यप्रदेश के नेशनल हाईवे 347 यानी छिंदवाड़ा से सिवनी तक के रूट पर वाहन सरपट दौड़ते दिखाई देंगे. इस रूट को सरकार अब फोर लेन में बदलने जा रही है. इसके लिए राज्य सरकार करीबन 3500 करोड़ की राशि खर्च करने जा रही है. छिंदवाड़ा से सिवनी तक की 90 किलोमीटर लंबी सड़क को फोर लेन किए जाने वाले प्रस्ताव को आज कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. इस सड़क को फोर लेन किए जाने का भरोसा केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी भी पहले दे चुके हैं.

2 लेन की घुमावदार सड़क से मिलेगा छुटकारा

छिंदवाड़ा से सिवनी के बीच अभी दो लेन की सड़क है. 70 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे पर ट्रेफिक का दवाब लगातार बढ़ रहा है. इस रूट पर पैसेंजर कार यूनिट का 10 हजार से ज्यादा आंकलन किया गया है. लगातार ट्रेफिक को देखते हुए इस रूट को टू लेन से बढ़ाकर 4 लेन किए जाने की लंबे समय से मांग की जाती रही है. हालांकि, इसे लेकर पूर्व में केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी भरोसा दिला चुके हैं. हालांकि, अब राज्य सरकार इस सड़क को फोर लेन में बदलने जा रही है.

Chhindwara Seoni route 4 Lane
छिंदवाड़ा-सिवनी के बीच होंगी हवा से बातें (Source- NHAI)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट की बैठक में सड़क चौड़ीकरण का यह प्रस्ताव रखा जाएगा. उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी.

बनेंगे कई पुल, अंडर पास भी बनाए जाएंगे

पार्टी सूत्रों के मुताबिक 70 किलोमीटर लंबा सिवनी छिंदवाड़ा का रूट कई स्थानों पर घुमावदार है. चौड़ीकरण के साथ इसके एलाइनमेंट पर भी काम होगा. इस रूट पर लखनवाड़ा में बैनगंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा इसके पहले पेंच नदी बने पुल को भी चौड़ा किया जाएगा. वहीं, दुर्घटनास्थल संभावित क्षेत्रों में सुधार करने के साथ 4 लेन मार्ग पर करीबन 13 किलोमीटर की दूरी में कान्हा कॉरिडोर भी प्रस्तावित है, जिसमें करीबन 3 किलोमीटर अंडरपास वाला हिस्सा भी शामिल होगा.

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वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कॉरिडोर और अंडरपास को जोड़ा गया है. आंकड़ों के मुताबिक इस रूट पर पिछले छह माह में ही 556 सड़क हादसे हुए हैं, इसमें करीब 200 लोगों की जान गई है. राज्य सरकार ने हाल ही में भोपाल विदिशा के बीच चार लेन सड़क बनाने के लिए 1757 करोड़ की मंजूरी दी गई है. उधर कैबिनेट में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर अभियोजना स्वीकृति का फैसला भी कैबिनेट में किया जा सकता है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को सुनवाई होनी है.

Last Updated : August 25, 2026 at 11:22 AM IST

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