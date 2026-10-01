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छिंदवाड़ा की आत्मनिर्भर महिलाएं, मूर्तियां बनाना सीखा, अब यही सालभर की आजीवका का आधार

छिंदवाड़ा में गणेशजी व देवी मां की मूर्तियां बनाकर महिलाएं पूरे परिवार का खर्च अपने कंधों पर उठाए हैं. नागेन्द्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट.

Chhindwara Selfreliant women
छिंदवाड़ा की आत्मनिर्भर महिलाएं (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा : एक समय मूर्तियां बनाने का काम केवल पुरुष करते थे. घर की महिलाएं इस काम में उनकी मदद करती थी. लेकिन अब समय बदल गया है. अब महिलाएं गणेश उत्सव और नवरात्रि जैसे त्यौहारों के लिए मूर्ति बनाने का काम अपने बलबूते कर रही हैं. मिट्टी लाने से लेकर मूर्ति बनाने की पूरी प्रक्रिया महिलाएं खुद अपने हाथ में थामने लगी हैं.

कई जगहों पर परिवार के पुरुष मूर्तियां बनाते भी हैं तो महिलाओं उनके बराबर ही काम कर रही हैं. छिंदवाड़ा में कई स्थानों पुश्तैनी काम में जुटी महिलाएं आजकल देवी मां की मूर्तियां बना रही हैं. इससे महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं. कई परिवार ऐसे हैं, जहां केवल महिलाएं ही कमाने वाली हैं. मूर्तियां बनाकर ये महिलाएं परिवार का संचालन कर रही हैं.

मूर्तियां बनाकर महिलाएं पूरे परिवार का खर्चा उठा रही हैं (ETV BHARAT)

मूर्ति बनाकर ही आजीविका चलाती हैं

मूर्ति बनाने के काम मे जुटी महिलाएं मिट्टी को तराशकर एक से एक सुंदर आकृतियों बना रही हैं. मूर्तियां बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली मूर्तिकार रामकली बताती हैं "उनके पति मूर्ति बनाने का काम करते थे. साल 2018 में बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई. इसके बाद से उनके दोनों बेटों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. पति का सिखाया हुआ हुनर को उन्होंने निखारा. अब वह मूर्तियां बनाकर अपने परिवार का खर्च उठा रही हैं. बच्चे भी उनके काम में भरपूर मदद करते हैं. उनकी आजीविका का यही साधन है."

Chhindwara Selfreliant women
मूर्तियां बनाकर ही आजीविका चलाती हैं महिलाएं (ETV BHARAT)

मूर्तियां बेचकर सालभर का खर्च निकालते हैं

मूर्तिकार रामकली बताती हैं "गणेश उत्सव व नवरात्र के दौरान उनकी इतनी मूर्तियां बिक जाती हैं कि सालभर जीवनयापन आराम से हो जाता है. हालांकि महंगाई बढ़ने से दिक्कतें आ रही हैं. लेकिन इस काम के अलावा उनके पास कोई आय का साधन नहीं है." मूर्तिकार देवकी मालवी ने बताया "उन्होंने शादी के बाद मूर्ति बनाने का हुनर सीखा. उनके परिवार में मूर्ति बनाने का काम होता है. धीरे-धीरे वहां देखते-देखते हुए मूर्ति बनाने सीखी और अब उनके पति और बच्ची के साथ वहां मूर्ति बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती हैं. इससे वह आत्मनिर्भर बन गई हैं."

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मूर्तियां बेचकर सालभर का खर्च निकालते हैं (ETV BHARAT)

पूरा परिवार मूर्तियां बनाने के काम में जुटा

मूर्तिकार महिला देवकी मालवी का कहना है "उन्हें कहीं बाहर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. अपने पुश्तैनी काम से संतुष्ट हैं. इस काम के बलबूते पर ही वहां सालभर अपने परिवार को व्यवस्थित रूप से चलाने की व्यवस्था कर लेती हैं. इस काम में उनकी बेटी भी उनका साथ देती है." मूर्तिकार मोहन पेंटर का कहना है "वे सालों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं. अलग-अलग सीजन में अलग-अलग मूर्तियां बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं. पहले दिक्कत जाती थी कि समय पर मूर्तियां पूरी नहीं हो पाती थी लेकिन अब पूरा परिवार मिलकर काम करता है. उनकी पत्नी व बच्चे साथ मिलकर मूर्तियां बनाते हैं."

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