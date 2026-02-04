ETV Bharat / state

SDM मैडम का बुलडोजर एक्शन, जेसीबी की स्टीयरिंग संभाल अवैध कॉलोनी को किया तहस-नहस

पांढुर्ना में नोटिस और चेतावनी के बाद भी नहीं माना कॉलोनाइजर. कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम ने खुद संभाली बुलडोजर की कमान.

एसडीएम ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण ढहाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 4:05 PM IST

छिंदवाड़ा: पांढुर्ना में एक कॉलोनाइजर नियमों के खिलाफ जाकर अवैध रूप से प्लॉट बेच रहा था. प्रशासन ने कई बार उसे नोटिस दिया लेकिन कॉलोनाइजर मनमानी पर उतारू था. ऐसे में एसडीएम अलका एक्का ने खुद अवैध कॉलोनी में पहुंचकर जेसीबी की स्टीयरिंग संभाली और उसे चलाकर अतिक्रमण हटाया. यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर सर्कुलेट हो रहा है.

एसडीएम ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण ढहाया

पांढुर्णा में वरुड रोड और वानखड़े सभागृह के पीछे बन रही एक अवैध कॉलोनी पर खुद एसडीएम अलका एक्का ने बुलडोजर चला दिया. कलेक्टर के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में कॉलोनी की सड़कें, बिजली के खंभे और दीवारें तोड़ दी गईं. वहीं तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर ने ट्रैक्टर चलाकर वहां रखी निर्माण सामग्री को हटाया. मौके पर नगर पालिका की टीम और राजस्व अमला भी मौजूद रहा.

जेसीबी की स्टीयरिंग संभाल अवैध कॉलोनी को किया तहस-नहस (ETV Bharat)

तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर ने बताया कि "सौसर निवासी प्रदीप निहारे उपजाऊ कृषि भूमि को बिना डायवर्सन और वैधानिक अनुमति के कॉलोनी बनाकर यहां एक साल से अवैध रूप से प्लॉट बेच रहा था. इसके लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी कोई अनुमति नहीं ली गई थी."

SDM मैडम का बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

'चेतावनी और नोटिस के बाद भी नहीं माना कॉलोनाइजर'

एसडीएम अलका एक्का ने बताया कि "खेती की जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े कर अवैध रूप से प्लॉट बेचे जा रहे थे. प्रशासन ने कई बार नोटिस जारी कर इसे रोकने के लिए कहा था लेकिन प्लॉट बेचने वाले ने बात नहीं मानी. लोगों को साफ निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी अवैध काम करेगा तो उन पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी." वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.

एसडीएम अलका एक्का (ETV Bharat)

अवैध कॉलोनाइजर पर होगी एफआईआर

एसडीएम अलका एक्का ने बताया कि "अतिक्रमण हटाने की ही कार्रवाई नहीं बल्कि अवैध कॉलोनाइजर और जमीन बेचने वालों पर अब आपराधिक मामला भी दर्ज किए जाएंगे. नगर पालिका को ऐसे अवैध कॉलोनाइजर और प्लाट बेचने वालों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है, जल्दी उन पर भी कार्रवाई होगी."

