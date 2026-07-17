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तुम कौन होते हो! पढ़ाई की बात कहने पर छात्र की टीचर को धमकी, चाकू लेकर पहुंचे स्कूल

छिंदवाड़ा में टीचर ने पढ़ाई के लिए डाटा तो स्टूडेंट को आया गुस्सा, टीचर से कहा सॉरी बोलो नहीं तो होगा बुरा हाल.

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छिंदवाड़ा में छात्र की टीचर को धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:44 AM IST

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Updated : July 17, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को जब टीचर ने कहा कि, ''बाहर खेलो मत, जाकर क्लास में पढ़ाई करो.'' यह बात स्टूडेंट को इतनी बुरी लगी कि वह टीचर से ही सरेआम सॉरी कहने के लिए धमकी देने लगा. इस मामले में टीचर का कहना है कि, बच्चे ज्यादा गुस्से बाज हो रहे हैं ऐसे में उन्हें खतरा है. क्योंकि वह डेली स्कूल अप डाउन करते हैं. इस मामले को लेकर थाने में भी शिकायत की गई है.

टीचर ने पढ़ाई के लिए कहा तो स्टूडेंट ने दी धमकी
घटना पालखेड स्कूल की है. शिक्षक प्रवीण साहू ने बताया कि, ''स्कूल में कुछ देर के लिए 10 मिनट की छुट्टी हुई थी. उसके बाद मैंने बच्चों को क्लास में जाने के लिए कहा. इसी दौरान एक छात्र मेरी तरफ उंगली उठाकर कहने लगा कि तुम अपनी जगह पर रहो तुम होते कौन हो. इतना ही नहीं डांट-फटकार लगाए जाने पर एक छात्र ने शिक्षक से ही माफी मांगने की बात कही और उन्हें धमकी भी दी. इस घटना से विद्यालय के शिक्षक और अन्य छात्र-छात्राएं भी सहम गए.''

टीचर ने पढ़ाई के लिए कहा तो स्टूडेंट ने दी धमकी (ETV Bharat)

चाकू लेकर स्कूल पहुंचे छात्र, एक घायल
स्कूल में छात्रों के बीच हुआ विवाद भी हुआ मामला उस समय गंभीर हो गया, जब 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के बीच बैठने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक रूप ले बैठा. आरोप है कि कुछ छात्र चाकू लेकर स्कूल भी पहुंच गए. विवाद के दौरान एक छात्र के हाथ पर चाकू से मामूली कट के निशान आ गए. घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया. विद्यालय प्रबंधन एवं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के दौरान कुछ छात्रों ने अनुशासनहीनता की सभी सीमाएं पार कर दीं.

PTA की हुई बैठक, थाने में शिकायत
घटना की गंभीरता को देखते हुए स्कूल में पालक-शिक्षक संघ PTA की आपात बैठक आयोजित की गई. बैठक में विद्यालय प्रबंधन, जनप्रतिनिधियों, पालकों एवं ग्रामीणों ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की लिखित शिकायत मोहखेड़ थाना में की गई है. साथ ही उपद्रव और अनुशासनहीनता में शामिल छात्रों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करते हुए टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी कर स्कूल से हटाने की अनुशंसा की जाएगी.

मोहखेड़ थाना प्रभारी कोमल रघुवंशी ने बताया कि, ''पालखेड स्कूल में बच्चों के द्वारा स्कूल टीचर को धमकाने की शिकायत के साथ ही कुछ बच्चों के चाकू ले जाने की शिकायत स्कूल प्रिंसिपल के द्वारा की गई है. इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिवत कार्रवाई की जाएगी.

विद्यालय प्रबंधन ने घटना की जानकारी अभिभावकों, ग्रामीणों एवं संबंधित शिक्षा अधिकारियों को भी दी है. घटना के बाद क्षेत्र में चिंता और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं भविष्य के लिए गंभीर संकेत हैं और स्कूल में अनुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है. पालक-शिक्षक संघ एवं ग्रामीणों ने अभिभावकों से भी अपने बच्चों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने और उन्हें अनुशासन तथा अच्छे संस्कारों के प्रति जागरूक करने की अपील की है.

Last Updated : July 17, 2026 at 10:20 AM IST

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