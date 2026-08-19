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'हमारी छुट्टी कर स्कूल में सर और मैडम करते हैं गंदा काम', छात्राएं पहुंची कलेक्टर के पास

छिंदवाड़ा और श्योपुर में स्कूलों से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं. दोनों मामलों में शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई.

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शिक्षकों की शर्मनाक हरकतों की शिकायत कलेक्टर से (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 1:32 PM IST

4 Min Read
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छिंदवाड़ा/श्योपुर : "साहब, गुरुजी और मैडम स्कूल आते तो हैं लेकिन हमें पढ़ाते नहीं बल्कि हमारी जल्दी छुट्टी कर प्यार-मोहब्बत करते हैं." यह कहना है जुन्नारदेव विकासखंड के बिचबेहरी गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों का. मामला ग्राम सभा में पहुंचा. ग्राम सभा के बाद कलेक्टर की जनसुनवाई में. पैरेंट्स का कहना है "बच्चे अभी छोटे हैं और स्कूल के भीतर अगर शिक्षक और शिक्षिका ऐसे गलत काम करेंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा. इसलिए दोनों टीचर को स्कूल से हटाकर किसी दूसरे टीचर की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो सके."

गुरुजी और मैडम कमरे में बंद हो जाते हैं

स्कूली बच्चों ने पैरेंट्स को बताया "टीचर्स स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं, बल्कि गुरुजी और मैडम एक कमरे में बैठकर गलत काम करते हैं. बच्चे कुछ कहते हैं तो उनकी छुट्टी कर देते हैं. फिर रात तक दोनों स्कूल में रहते हैं." ये बातें सुनकर पैरेंट्स ने इस बारे में गांव के सरपंच से इसकी शिकायत की. सरपंच ने ग्राम सभा में दोनों शिक्षकों को बुलाया और बच्चों के सामने पूछा. इस दौरान बच्चों ने फिर वही जवाब दिया कि हमें पढ़ाने की बजाय मैडम और गुरुजी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और प्यार-मोहब्बत करते हैं.

दोनों टीचर के खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर के निर्देश

एक अभिभावक ने बताया "ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करने के बाद गांव के कई लोग मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में छिंदवाड़ा पहुंचे. बच्चों के साथ पैरेंट्स ने कलेक्टर को भी वही बात बताई, जो उन्होंने गांव में कही थी." पैरेंट्स का कहना है "दोनों टीचर को स्कूल से हटाया जाए." इस मामले में कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम को कार्रवाई के निर्देश दिए. सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने बताया "दोनों शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया गया है और FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं."

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श्योपुर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप (ETV BHARAT)

टीचर्स बोले- बेवजह बदनाम किया

बिचबेहरी स्कूल में एक परमानेंट शिक्षक हैं और अतिथि शिक्षक के रूप में एक युवती की नियुक्ति हुई है. दोनों पर ही छात्रों और उनके परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. इस मामले में आरोपी शिक्षक और शिक्षिका का कहना है "हमें बेवजह बदनाम किया जा रहा है. बच्चे किसी बहकावे में आकर ऐसा कर रहे हैं. क्योंकि यहां पर किसी और ने भी अतिथि शिक्षक बनने के लिए आवेदन दिया है. उनका नाम वेटिंग लिस्ट में है. मुझे हटाकर दूसरे का नाम आ जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है."

श्योपुर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप

श्योपुर के ढेंगदा स्थित माता सबरी कन्या आश्रम की छात्राओं ने शिक्षकों पर आरोप लगाते हुए अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय से शिकायत दर्ज कराई है. छात्राओं ने एक शिक्षक पर गलत तरीके से छूने, लाइब्रेरी में अकेले बुलाने और कक्षा में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगाए. छात्राओं का आरोप है कि पहले प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षिका से शिकायत की गई. लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया.

छात्राओं की शिकायत पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

आदिवासी नेता सोनू का कहना है "बच्चियों का शोषण हुआ है. 5 साल से वहां पर ऐसा चल रहा है. बच्चियों ने हिम्मत दिखा कर आवाज उठाई और मामले की शिकायत भी अपर कलेक्टर से की." अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय ने बताया "शिक्षक पंकज मथुरिया को निलंबित कर दिया है. दूसरे अतिथि शिक्षक को सेवा से पृथक करने का नोटिस जारी कर दिया है. अधीक्षिका और प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. टीम गठित कर दी गई है. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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