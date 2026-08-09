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महिला टीचर की डर्टी क्लास! बच्चों से बोली 'स्कूल आकर क्या मिलेगा, बॉय फ्रेंड बनाओ बच्चे पैदा करो'

छिंदवाड़ा के स्कूल में टीचर पर बच्चों से अश्लील बातें करने के आरोप, शिकायत के बाद आरोपी टीचर को किया सस्पेंड. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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महिला टीचर की अश्लील क्लास! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 8:12 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 8:28 AM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: 'स्कूल में आकर पढ़ाई करने में क्या मिलेगा, बाहर जाओ बॉयफ्रेंड बनाओ, बच्चे पैदा करो और खूब डेट करो. यह काम मैं भी करती हूं.'' यह डर्टी क्लास है छिंदवाड़ा के कुंडाली कला पीएम श्री स्कूल की. जहां की शिक्षिका पर स्कूल के बच्चों सहित उनके पेरेंट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं. शिकायत पर शिक्षा विभाग ने आरोपी टीचर को सस्पेंड कर दिया है.

'बॉय फ्रेंड बनाकर बच्चे पैदा करो, उनको में खिलाऊंगी'
कुंडाली कला के पीएम श्री सरकारी स्कूल में छठवीं क्लास के बच्चों ने स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश शर्मा से लिखित में शिकायत की है कि, उनकी एक महिला शिक्षिका क्लास में आकर गंदी-गंदी बातें करती है और गंदी शेरों शायरियां भी करती हैं. इतना ही नहीं वह लड़कियों से कहती है कि, ''स्कूल में आकर क्या मिलेगा बॉयफ्रेंड बनाओ घूमने जाओ और बच्चे पैदा करो. उन बच्चों को मैं खिलाऊंगी, क्योंकि मेरे भी बॉयफ्रेंड हैं.'' यह बात जब बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया तो वे प्रिंसिपल से शिकायत करने पहुंचे थे. प्रिंसिपल को उन्होंने लिखित शिकायत की.''

छिंदवाड़ा के स्कूल में टीचर पर बच्चों से अश्लील बातें करने के आरोप (ETV Bharat)

टीचर को किया सस्पेंड, बोली-मेरे खिलाफ की गई साजिश
प्रिंसिपल दिनेश शर्मा ने बताया कि, ''उन्होंने इस संबंध में शिक्षिका को नोटिस जारी किया था. मैडम ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को यह शिकायत भेजी गई.'' प्रिंसिपल का कहना है कि, ''जांच में सभी बातें सही पाई गई हैं. इसके बाद जबलपुर शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने उन्हें निलंबन करने के आदेश जारी किए हैं.'' वहीं, आरोपी शिक्षिका ने बताया कि, ''ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. उनके खिलाफ स्कूल के शिक्षकों के द्वारा ही साजिश की जा रही है और स्कूली बच्चों को बहला फुसलाकर उनके खिलाफ बयान दिलाए गए हैं.''

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शिकायत के बाद आरोपी टीचर को किया सस्पेंड (ETV Bharat)

बच्चों के आरोप, मारने की भी शिक्षिका देती है धमकी
बच्चों ने आरोप लगाया है कि, ''जब बच्चे उनकी बात नहीं मानते तो शिक्षिका कहती है कि, पुलिस में मेरी एक दोस्त है मैं तुम लोगों के मर्डर भी कर सकती हूं. इसलिए मेरे खिलाफ कोई शिकायत कहीं मत करना.'' हालांकि इस मामले में एक पेरेंट्स संगीता नागवंशी ने बताया कि, ''बच्चे अब स्कूल जाने से भी कतराते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं बल्कि मैडम अश्लील बातें करती हैं और मारने की धमकी देती है. इसकी शिकायत अब थाने में भी करेंगे.''

Last Updated : August 9, 2026 at 8:28 AM IST

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