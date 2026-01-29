ETV Bharat / state

महंगी ज्वेलरी का टेंशन खत्म, स्कूली बच्चों ने कचरे से बना दिए खूबसूरत गहने

छिंदवाड़ा में स्कूल के बच्चों ने कचरे से बना डाले गहने ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा के एक निजी स्कूल के बच्चों ने कचरे से सुंदर-सुंदर गहने तैयार किए हैं. स्कूल का लगातार प्रयास रहता है कि वेस्ट मटेरियल से भी हम बेहतर गहने बना सकते हैं. इसी परंपरा के मुताबिक स्कूली बच्चों ने कचरे से हाथ के कंगन, गले के हार, मंगलसूत्र और चूड़ियां जैसे गहने तैयार किए हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं.

छिंदवाड़ा: सोने और चांदी के बढ़ते दामों के चलते जेवरात आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं लेकिन इससे बेहतर ज्वेलरी भी घर के कचरे और कबाड़ से बनाई जा सकती है. छिंदवाड़ा में एक स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों ने ऐसा कर दिखाया है. बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से सुंदर-सुंदर गहने बनाए हैं.

स्कूली छात्राओं ने कचरे से बना दिए गजब के गहने (ETV Bharat)

विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच विकसित करना उद्देश्य

स्कूल की प्रिंसिपल आयशा लोदी ने बताया कि "स्कूल में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बच्चों द्वारा तैयार की गई ज्वेलरी की सराहना की एवं उन्हें सर्टिफिकेट और पुरस्कार प्रदान किए. कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी. इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच विकसित करना और वेस्ट मटेरियल के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है."

छिंदवाड़ा में स्कूली छात्राओं ने जुगाड़ लगाकर बनाए गहने (ETV Bharat)

पढ़ाई के साथ रचनात्मकता जरुरी

समाजसेवी कार्यकर्ता श्वेता पाटनी घई ने बताया कि "आजकल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि वे दूसरी गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन इस स्कूल में खास बात ये है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें रचनात्मक कामों में भी लगाया जा रहा है ताकि उन्हें बताया जा सके कि कचरे का भी कैसे सही उपयोग कर उसे बेहतर बनाया जा सकता है. क्योंकि लोग ऐसी चीजों को फेंक देते हैं जो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाती हैं."

छात्राओं ने कचरे से बना डाला गहने (ETV Bharat)

आमतौर पर किसी भी कोचिंग या ट्रेनिंग लेने के लिए बच्चों के परिजनों को महंगी फीस चुकानी पड़ती है. इस निजी स्कूल का यह भी प्रयास होता है कि बच्चों को रुचि के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके. इसलिए फैशन डिजाइनिंग से लेकर अलग-अलग ट्रेनिंग बच्चों को दी जा रही है. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें अपनी रुचि के अनुसार काम करने का भी मौका मिलता है. ताकि वे अपने शौक को भी पूरा करते हैं और उन्हें अलग-अलग एक्टिविटी में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है.