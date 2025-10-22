मध्य प्रदेश के इस गांव में लगी विदेशी मेहमानों की कतार, देसी अंदाज की खातिरदारी के हुए दिवाने
छिंदवाड़ा के सावरवानी गांव को मिली राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान, शहर के शोरगुल से दूर सावरवानी होम स्टे बना पर्यटकों की पहली पसंद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 8:10 PM IST
छिंदवाड़ा: जमीन पर बिछी टाट पट्टी थाली पर मक्का ज्वार बाजरे की रोटी के साथ देसी भेजरे की चटनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. देसी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाने के लिए आदिवासी गांव में विदेशी मेहमानों की लाइन लग रही है.
गांव में विदेशी मेहमानों की देसी खातिरदारी
छिंदवाड़ा का एक छोटा सा गांव सावरवानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बन गया है. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, डीएटीटीसी छिंदवाड़ा, विलेज वेज द्वारा सावरवानी को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया गया है. प्रदेश में सबसे ज्यादा विदेशी मेहमान सावरवानी पहुंचते हैं.
ऑस्ट्रेलियाई मेहमान 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सावरवानी
एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई पर्यटक 4 दिवसीय दौरे पर सावरवानी पहुंचे, जहां कैनेथ जोएल और एक अन्य पर्यटक ने गांव की संस्कृति को जाना. यहां उन्होंने परंपरागत भोजन मक्का की रोटी, भर्ता, कढ़ी, चटनी का लुत्फ उठाया, इसके अलावा कुछ भोजन बनाने का प्रयास भी किया.
विदेशी पर्यटकों की गांव में लगी कतार
सावरवानी के होम स्टे में रुकने वाले विदेशी पर्यटक ग्रामीण संस्कृति से रू-ब-रू होते हैं. आने वाले नवंबर और दिसंबर में भी इस गांव में विदेशी मेहमानों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है. मध्य प्रदेश टूरिज्म ने छिंदवाड़ा मुख्यालय से तकरीबन 120 किमी दूर देलाखारी के पास सावरवानी गांव में होम स्टे बनाया है.
देशी संस्कृति कर रही आकर्षित
यह होम स्टे करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था. होम स्टे के शुरू होने के इस गांव में देशी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पर्यटक बड़ी संख्या में महानगरों के फाइव स्टार होटल और उसकी सुविधाओं को छोड़कर होम स्टे में पहुंच रहे हैं. सैलानियों का मानना है कि उन्हें देशी संस्कृति की झलक मिलती है.
मेहमानों के लिए होती है जैविक खेती
होम स्टे में पर्यटकों को देसी खाना परोसा जाता है जो चूल्हे पर पारंपरिक तौर पर तैयार होता है. इसमें आलू पराठे, मक्के, ज्वार, बाजरा की रोटी, दाल-बाटी, टिक्कड़, दाल-चावल शामिल होता है. सावरवानी और इससे लगे गांव में अब सिर्फ जैविक पद्धति से खेती की जाती है. यहां पर जैविक खाद से उपजाई जाने वाली सब्जियों को परोसा जाता है.
सवारवानी होम स्टेशन के संचालक कमलेश यदुवंशी ने बताया कि "यहा पर कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका और लाइबेरिया से विदेशी मेहमान आ चुके हैं." होम स्टे में रुकने वाले सप्तधारा, दूधी नदी, गरम कुंड, देव कुटीर, कामठी घोघरा वॉटरफॉल, बफर में सफर, झिंगरिया, पातालकोट, पचमढ़ी पर्यटक स्थल घूम सकते हैं. यहां पर गांव के लोग एक परिवार की तरह उनका देशी अंदाज में पहले गुलदस्ता देकर, फिर शंख बजाकर, तिलक लगाकर स्वागत करते हैं. इतना ही नहीं सैलानियों को सफर कराने के लिए कोई लग्जरी गाड़ियां नहीं है, बल्कि उन्हें बैलगाड़ी में सफर कराया जाता है.