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आदिवासी गांव में सांसद की बैलगाड़ी राइड, होम स्टे में बिताई रात, ग्रामीणों को 2-2 लाख बांटे

छिंदवाड़ा के आदिवासी गांव में जाकर सांसद ने बिताई रात, पीएम मोदी के 12 साल होने पर आदिवासियों के साख मंदिर में किया भजन

Chhindwara Sansad Vivek Bunty Sahu in tribal village
Vivek Bunty Sahu spent time in tribal village (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:57 AM IST

3 Min Read
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छिन्दवाड़ा : सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा जिले के अंतिम छोर में बसे गांव टेकापार और मानेगांव में चौपाल लगाई. यहां उन्होंने ग्रामीणों को मोदी सरकार के 12 साल होने पर योजनाओं के बारे में बताया वहीं उनकी समस्याएं भी सुनीं. इस दौरान सांसद ने सुबह ग्राम टेकापार में चौपाल लगाते हुए शासकीय योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों व आमजनों के साथ चर्चा की और आदिवासियों की समस्याओं को सुनते हुए उसका मौके पर ही निराकरण भी किया.

Chhindwara Sansad in Tribal Village
सांसद ने लिया होम स्टे का मजा (Etv Bharat)

सांसद ने लिया होम स्टे का मजा, 16 परिवारों को दिए 2-2 लाख

मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित पर्यटन ग्राम सावरवानी में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं, इन गांव में होम स्टे बनाए गए हैं जहां पर सांसद ने रात्रि विश्राम किया और फिर बैलगाड़ी की सवारी का आनंद भी लिया. होमस्टे बनाने वाले 16 हितग्राहियों को दो-दो लाख रुपए के शासन की ओर से सांसद ने चेक भी वितरित किए. इसके साथ ही पर्यटन ग्राम सावरवानी के होम-स्टे का भ्रमण कर स्थानीय ग्रामीणों एवं होम-स्टे संचालकों से मुलाकात की.

Chhindwara Sansad Vivek Bunty Sahu
सांसद ने गांव में लगाई चौपाल (Etv Bharat)

इस दौरान उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर चर्चा की. सांसद ने सावरवानी की प्राकृतिक सुंदरता और यहां के पर्यटन विकास की संभावनाओं की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र की आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है.

Sansad Vivek Bunty Sahu spent time in tribal village
बैलगाड़ी के सफर का आनंद लेते सांसद विवेक बंटी (Etv Bharat)

आदिवासियों के साथ मंदिर में किया भजन

सांसद ने गांव में चलाए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील करते हुए चावलपानी स्कूल में गांव की महिलाओं के साथ में पौधारोपण भी किया. इसके साथ ही उन्होंने ग्राम अन्होनी और ग्राम बंधीढाना में मंदिर में पूजन-अर्चन करने के साथ ही यहां पर विकसित तीर्थस्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने मंदिर में ग्रामीणों के साथ बैठकर भजन कीर्तन भी किया और मोदी सरकार की सफलता की कामना की.

CHHINDWARA TRIBLE VILLAGE SANSAD
मौके पर किया आमजन की समस्याओं का निराकरण (Etv Bharat)

सड़क, बिजली और पानी की समस्या का होगा जल्द निराकरण

सांसद बंटी विवेक साहू ने मानेगांव में चौपाल लगाते हुए लाडली बहना, पीएम किसान योजना, पेंशन के हितग्राहियों एवं आमजनों के साथ चर्चा की. इस दौरान ग्रामीण ने सांसद बंटी विवेक साहू के सामने सड़क, बिजली, पानी और बच्चों की शिक्षा की समस्याओं को रखा, जिस पर सांसद बंटी विवेक साहू ने मौके पर मौजूद विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए. सांसद ने मानेगांव में बनने वाले रंगमंच के निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया.

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इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद बंटी विवेक साहू को बताया कि अन्होनी में मेले के दौरान उन्होंने काम किया था जिसकी मजदूरी उन्हें अभी तक प्राप्त नही हुई है, जिस पर सांसद तत्काल ही मौके पर मौजूद सीईओ को ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए.

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