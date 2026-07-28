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रेल मंत्री से मिले छिंदवाड़ा सांसद, मां शारदा की तस्वीर भेंट कर थमा दी लंबी लिस्ट

सांसद ने रेलमंत्री से कर डाली छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के लिए कई मांगें, नई ट्रेनें, स्टॉपेज और रेलवे स्टेशनों को लेकर रखी डिमांड

CHHINDWARA SANSAD MEET RAIL MINISTER
रेल मंत्री को मां शारदा की तस्वीर भेंट करते सांसद (Source- Vivek Bunty Sahu X account)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 9:28 AM IST

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छिन्दवाड़ा : सांसद बंटी विवेक साहू ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से दिल्ली में मुलाकात कर छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले की रेल सुविधाओं की लंबी फेहरिस्त थमा दी है. सोमवार को रेल मंत्री से मुलाकात कर पहले उन्होंने मैहर में विराजित मां शारदा की तस्वीर भेंट की है. दरअसल, 1 जुलाई से 14 जुलाई तक सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा से मैहर तक पदयात्रा की थी.

रेलमंत्री से कर डाली छिंदवाड़ा-पांढुर्णा के लिए ये मांगें

सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिला में रेल सुविधाओं के विस्तार सहित आधुनिकीकरण की लंबी लिस्ट थमाई है. सांसद ने अपनी लिस्ट में कहा है कि टाटानगर–इतवारी एक्सप्रेस को छिंदवाड़ा तक विस्तारित किया जाए और उसके साथ ही दादाधाम एक्सप्रेस का पुनः संचालन प्रारंभ किया जाए. इसके अलावा परासिया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किए जाने की भी मांग की गई है.

CHHINDWARA RAILWAY SERVICE
रेल मंत्री से मिले छिंदवाड़ा सांसद (Source- Vivek Bunty Sahu X account)

रेलमंत्री से कई गई अन्य मांगें

  • छिंदवाड़ा–नरसिंहपुर–सागर नई रेल लाइन का शीघ्र निर्माण कराया जाए.
  • पांढुर्णा–सौसर नई रेल लाइन का निर्माण हो.
  • चित्रकूट एक्सप्रेस (15205/15206) को छिंदवाड़ा तक चलाया जाए.
  • पांढुर्णा स्टेशन पर सभी यात्री गाड़ियों का नियमित ठहराव हो.
  • इतवारी–नागपुर मेमू ट्रेन को जुन्नारदेव तक चलया जाए.
  • आमला–छिंदवाड़ा रेलखंड का दोहरीकरण कराया जाए.
  • स्वीकृत रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो.
  • रीवा–चर्लपल्ली एक्सप्रेस का पांढुर्णा में ठहराव दिया जाए.
  • लोनिया–करबल अंडरब्रिज के दोनों ओर सीसी रोड व नाली निर्माण कराया जाए.
  • चौरई रेलवे स्टेशन पर प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए.

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सांसद साहू ने रेल मंत्री का जताया आभार

छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत डेवलप करने के लिए सांसद विवेक बंटी साहू ने रेलमंत्री का आभार जताया. सांसद ने कहा, '' छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक बनाया गया है और स्टेशन एयरपोर्ट की तरह विकसित किए गए हैं जहां पर आदिवासी संस्कृति को भी दर्शाया गया है. इन स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया व क्षेत्र के समग्र रेल विकास हेतु सकारात्मक सहयोग का आग्रह किया.''

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