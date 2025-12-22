ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा ने बनाया रिकॉर्ड, सांसद खेल महोत्सव में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

छिंदवाड़ा: सांसद खेल महोत्सव में 1 लाख 85 हजार रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही मध्य प्रदेश में प्रथम और देश में 7वें नंबर पर छिंदवाड़ा का नाम शामिल हो गया है. इस आयोजन के समापन पर मध्य प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग छिंदवाड़ा पहुंचे और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया. इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा में खेल स्टेडियम बनाने सहित कई घोषणाएं की.

खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में सांसद खेल महोत्सव शुरू किया गया है. जिसके चलते एक महीने तक अलग-अलग खेलों के आयोजन किए गए. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा से 1 लाख 85 हजार खिलाड़ियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया. मध्य प्रदेश के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने इसके समापन के मौके पर छिंदवाड़ा पहुंचकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

खेल मंत्री ने किया खिलाड़ियों को सम्मानित (ETV Bharat)

हर विधानसभा में होगा खेल मैदान

इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग के समक्ष छिंदवाड़ा में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई मांग रखी गई. जिसके बाद खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, "हर विधानसभा में एक खेल मैदान और छिंदवाड़ा में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा. यह स्टेडियम 16 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा." इसके साथ ही बैडमिंटन और टेबल टेनिस कोर्ट के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बजट देने की बात कही है.

छिंदवाड़ा के हर विधानसभा में होगा खेल मैदान (ETV Bharat)

क्रिकेटर मंगेश यादव के पिता को किया सम्मानित

खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग पांढुर्णा जिले के बोरगांव भी पहुंचे. जहां उन्होंने हाल ही में आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में 5 करोड़ 20 लाख रुपए में नीलाम किए गए क्रिकेटर मंगेश यादव के पिता से मिलकर उन्हें सम्मानित किया. विश्वास सारंग ने कहा कि "सही समय पर अगर सही मौका मिले, तो छोटे गांव से भी बड़े खिलाड़ी निकलकर आते हैं. जिसका उदाहरण मंगेश यादव हैं. भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे ही छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कर रही है, ताकि लोगों को सही मंच मिले."