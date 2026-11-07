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सांदीपनि स्कूल के बच्चों को दिवाली गिफ्ट, 4 साल की लंबी तपस्या के बाद बस में करेंगे सफर

सांदीपनि स्कूल के बच्चों को मिली बस ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: 4 सालों से बस का इंतजार कर रहे सांदीपनि स्कूल के बच्चों को आखिरकार दिवाली पर स्पेशल गिफ्ट मिल ही गया. बस की सुविधा शुरू हो गई. छिंदवाड़ा के गुरैया में सीएम राइस स्कूल की शुरुआत हुई. बाद में इसका नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर दिया गया, लेकिन कोई भी बस ऑपरेटर यहां बस चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था. अब करीब साल बीत जाने के बाद टेंडर हुआ है.

1457 बच्चों को मिलेगा फायदा सांदीपनि विद्यालय में बस सुविधा का शुभारंभ छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि, ''प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सांदीपनि विद्यालयों में अब आवागमन की सुविधा का भी विस्तार किया जा रहा है. सांदीपनि विद्यालय गुरैया में बस सेवा प्रारंभ की गई.''