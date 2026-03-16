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छिंदवाड़ा में रेत चोरी कर भागते समय हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत

छिंदवाड़ा में सोमवार तड़के दर्दनाक हदसा, कान्हान नदी से रेत चोरी कर भाग रहा ट्रैक्टर अचानक पल्टा. दुर्घटना में चालक सहित 3 की मौत.

chhindwara tractor accident three people killed
छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत (getty images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 10:07 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: दमुआ थाना में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. अंधेरे में अवैध रेत से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को गंभीर हालत में दमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मृतकों के घर मातम छा गया.

ट्रैक्टर पलटने से 3 व्यक्ति की दर्दनाक मौत,

पूरा मामला दमुआ थाना क्षेत्र के रामपुर तानसी गांव का है. जहां सोमवार सुबह 3 बजे कान्हान नदी से रेत चोरी कर भाग रहा एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि रेत चोरी कर पड़ोसी जिले बैतूल ले जाया रहा था. इस दौरान दर्दनाक हादसा हो गया.

छिंदवाड़ा में ट्रैक्टर पलटने से तीन की मौत (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

दमुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरेश नागवंशी ने बताया, "रामपुर तानसी के पास सुबह करीब 3 बजे एक टैक्टर ट्राली पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तीनों को अस्पताल लाया गया था, जहां जांच में सभी मृत पाए गए. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद तीनों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है."

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई. घटनास्थल पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन मामले की सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. लेकिन तीनों की अस्पताल पहुंचने के पहले ही मौत हो चुकी थी.

chhindwara tractor accident three people killed
पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त (ETV Bharat)

दमुआ थाना प्रभारी प्रमोद सिरसाम ने बताया, "दमुआ के पास कान्हान नदी है जहां रात में रेत की चोरी कर पड़ोसी जिले बैतूल में सप्लाई की जाती है. रेत निकालने के बाद ट्रैक्टर चालक लापरवाह पूर्वक तेज गति से ट्रैक्टर चलाकर पुलिस और खनिज विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं. इस मामले में भी ऐसा ही हुआ होगा. ट्रैक्टर ट्राली में रेत भरी हुई थी और ट्रैक्टर पलट गया. जिससे तीन लोगों की मौत हुई है. फिलहाल तीनों शवों का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को शव सौंप दिया गया है. ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."

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