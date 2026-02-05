ETV Bharat / state

कलेक्टरों के समर्थन में उतरी मंत्री संपत्तिया उइके, भ्रष्टाचार पर मुख्य सचिव गलत

कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके का दावा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है. कोई करता है तो कार्रवाई भी होती है.

कैबिनेट मंत्री संपत्तिया ऊइके ने केंद्र के बजट की खूबियां गिनाईं (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 1:03 PM IST

छिंदवाड़ा : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा "मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त है. इसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार करने से पहले कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 100 बार सोचता है. इसके बाद भी अगर कोई रिश्वतखोरी करता है तो सख्त कार्रवाई भी होती है." कलेक्टरों के समर्थन में उतरी संपत्तिया उइके ने कहा "मैं नहीं मानती कोई कलेक्टर भ्रष्टाचार करता होगा. मुख्य सचिव का बयान गलत है."

सारा काम ऑनलाइन है तो भ्रष्टाचार कैसे

संपत्तिया उइके का कहना है "हो सकता है मुख्य सचिव ने कुछ और कहा होगा लेकिन लोगों ने कुछ और समझ लिया होगा. मध्य प्रदेश में पूरा काम पारदर्शिता से हो रहा है. मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार है, क्योंकि हर काम ऑनलाइन हो रहा है. ऐसे में भ्रष्टाचार करने का सवाल नहीं उठता और कलेक्टर तो जिले का प्रशासनिक मुखिया होता है, वह कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है."

केंद्र के बजट की खूबियां गिनाईं

केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने कहा "हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म. आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत अब केवल सुधारों की चर्चा नहीं करता, बल्कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेज गति से आगे बढ़ रहा है. इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का सबसे मजबूत इंजन नारी शक्ति है. बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया गया. युवाओं के लिए अवसर सृजन करना हमारी सरकार की प्राथिकता है."

ये बजट नहीं बल्कि एक विजन है

केंद्र के बजट को लेकर मंत्री ने कहा "स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ग्रीन नेफ्रोलॉजी में युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत भविष्य की नौकरी के लिए तैयार रहा है. हमारा मानना है कि इसे केवल बजट कहना न्यायसंगत नहीं होगा."

यह बजट नहीं बल्कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला विजन है. यह विजन न केवल अर्थव्यवस्था को गति देने पर केंद्रित है बल्कि गरीब किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्रित है. इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रगतिशील, दूरगामी और प्रभावकारी बजट प्रस्तुत किया गया है.

