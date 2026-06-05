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छिंदवाड़ा में दिखा राष्ट्रीय पर्व जैसा माहौल, SAF बटालियन की हुई पासिंग आउट परेड

एसएएफ ग्राउंड में शुक्रवार को राष्ट्रीय पर्व जैसा माहौल था. जिसमें परेड की सलामी के साथ ही नव आरक्षकों ने हथियारों का भी प्रदर्शन किया. इस मौके पर एडीजी चंचल शेखर ने कहा, "पुलिस में भर्ती होना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश सेवा का एक माध्यम है. यहां पर नौकरी करने वाला हर जवान त्याग और तपस्या का दूसरा रूप है."

छिंदवाड़ा: एसएएफ ग्राउंड में शुक्रवार को पीटीएस 8वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का 15वें नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशेष शस्त्र बल पुलिस मुख्यालय भोपाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंचल शेखर थे. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी, निरीक्षण, शपथ ग्रहण, दीक्षांत परेड, प्रशिक्षण प्रतिवेदन वाचन, पुरस्कार वितरण किया गया.

नव आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत परेड समारोह (ETV Bharat)

'जनता का विश्वास कायम रखना बड़ी चुनौती'

चंचल शेखर ने कहा कि "जब आप फील्ड में जाकर काम करें तो पुलिस के प्रति आम जनता में एक विश्वास होता है कि यह हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं. वह विश्वास कायम रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है. सभी से उम्मीद करता हूं कि यह विश्वास जनता में बना रहे, तो ही पुलिस की नौकरी सफल मानी जाएगी."

एसएएफ बटालियन की हुई पासिंग आउट परेड (ETV Bharat)

प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन

पुलिस विभाग में जब नई भर्ती होती है, तो एसएएफ ग्राउंड या फिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया जाता है. जिसमें परेड की सलामी के साथ ही मुख्य अतिथि के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है.

छिंदवाड़ा में दिखा राष्ट्रीय पर्व जैसा माहौल (ETV Bharat)

इसके बाद पुलिस में भर्ती हुए सिपाही अपनी पोस्ट के अनुसार फील्ड में जाकर काम करते हैं. यह ट्रेनिंग पुलिस प्रशिक्षण केंद्र या फिर एसएएफ बटालियन में दी जाती है. यहां पर आम जनता से रूबरू होने के साथ ही हथियारों के प्रशिक्षण सहित दूसरी ट्रेनिंग भी दी जाती है.