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छिंदवाड़ा की चेंजमेकर महिलाएं, गरीबी से लड़ बनी आत्मनिर्भर, चुटकी में सुलझाती हैं घरेलू विवाद

लोक अधिकार केंद्र में महिलाओं की मदद ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : कुछ साल पहले तक जिन महिलाओं की जिंदगी चौके-चूल्हे या फिर खेतों में काम करते हुए में बीत रही थी, वे अब आत्मनिर्भर हो गई हैं. इसके साथ ही ये महिलाएं अन्य ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी कर रही हैं. मध्य प्रदेश ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं अब चेंजमेकर बन रही हैं.

आजीविका मिशन ने बदली जिंदगी