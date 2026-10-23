छिंदवाड़ा की चेंजमेकर महिलाएं, गरीबी से लड़ बनी आत्मनिर्भर, चुटकी में सुलझाती हैं घरेलू विवाद
मध्य प्रदेश आजीविका मिशन से महिलाएं हुईं आर्थिक रूप से संपन्न. परेशान महिलाओं को दिखा रही नई राह. नागेन्द्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 12:49 PM IST
छिंदवाड़ा : कुछ साल पहले तक जिन महिलाओं की जिंदगी चौके-चूल्हे या फिर खेतों में काम करते हुए में बीत रही थी, वे अब आत्मनिर्भर हो गई हैं. इसके साथ ही ये महिलाएं अन्य ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं का समाधान भी कर रही हैं. मध्य प्रदेश ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन से जुड़कर महिलाएं अब चेंजमेकर बन रही हैं.
आजीविका मिशन ने बदली जिंदगी
समता समन्वयक दीपिका इवनति का कहना है "वह 6 साल पहले तक अपने घर गृहस्थी का ही काम करती थी. पति के साथ खेती-बाड़ी में हाथ बटांती थी. इसी दौरान उन्हें मध्य प्रदेश ग्रामीण राज्य आजीविका मिशन के बारे में जानकारी मिली. साल 2020 में वह इसमें जुड़ गई. इसके बाद वहां धीरे-धीरे आगे बढ़ते चली गई और 2024 से समता समन्वयक के रूप में काम कर रही हैं. अब वहां आर्थिक रूप से भी सशक्त हो गई हैं और महिलाओं की समस्या का समाधान करवाती हैं. उन्हें पहले ₹100 खर्च करने के लिए भी सोचना पड़ता था, पर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद हर महीने 6500 मिलते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही है."
लोक अधिकार केंद्र में महिलाओं की मदद
दीपिका इवनति ने बताया "साल 2024 से 2026 तक उनके लोक अधिकार केंद्र 650 से अधिक कैसे आए थे, जिसमें से 400 केस का निराकरण कर दिया गया है. इन मामलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और अन्य समस्याओं से जुड़े मामले थे. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे लोक अधिकार केंद्र में घरेलू हिंसा, पात्रता आवास संबंधी समस्याएं, जॉब कार्ड, वन स्टॉप सेंटर और महिला हिंसा को रुकवाने संबंधी काम होते हैं."
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पति के साथ घर में किराना स्टोर खोला
लोक अधिकार केंद्र में समता सखी के रूप में काम करने वाली देवी खतरकर का कहना है "पहले वह अपने पति के साथ मजदूरी करने का काम करती थी. आजीविका मिशन के साथ जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक रूप से भी शक्ति मिली. अब उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर घर में किराना स्टोर और हवा पंचर की दुकान डाली है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सशक्त हुई है. इसके अलावा उन्हें इससे खुशी मिलती है कि अपना जीवन सुधारने के साथ ही वे अन्य महिलाओं के लिए भी काम कर रही हैं."