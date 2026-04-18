तपती दोपहरी में सुकून देने वाले घर, इनके सामने कूलर, एयर कंडीशनर भी फेल, जानिए ऐसा क्या है खास?
भीषण गर्मी में शहरों में एयर कंडीशनर मजबूरी है लेकिन आपने कभी सोचा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बगैर एसी, कूलर वाले घरों में कैसे मिलता है सुकून. पढ़िए ये रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:02 PM IST
छिंदवाड़ा: अप्रैल-मई आते-आते गर्मियों में आसमान से आग बरसने लगती है. मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में भी सूरज की तपिश बढ़ रही है. कई शहरों में तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पार हो चुका. शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए पंखे, कूलर और एसी ही इस आसमानी आग को ठंडा करने का एकमात्र सहारा हैं. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इन सुविधाओं की जरुरत न के बराबर होती है. वे अपने कच्चे घरों में ही इस भीषण गर्मी में चैन की नींद सोते हैं.
एयर कंडीशनर नहीं होते हुए भी एसी का अहसास
40 से 42 डिग्री के तापमान में लोहे और सीमेंट से बने शहरों के घर भट्टी की तरह तपते हैं और लोग इन घरों में छटपटाते रहते हैं लेकिन इसी तापमान में ग्रामीण इलाकों में लोग कच्चे घरों में बड़े सुकून से रहते हैं और दोपहर में अच्छी नींद लेते हैं. गांव में बने इन कच्चे घरों में सुख सुविधाएं तो अब शहरों की तरह ही हैं लेकिन ठंडक के मामले में ये शहरों में बनी मल्टी स्टोरीज बिल्डिगों को पीछे छोड़ देते हैं.
गांव में बने ये कच्चे घर मिट्टी की दीवारों के बने होते हैं साथ ही इन घरों में ऊपर कबेलू (खपरैल) का उपयोग होता है. चूने की पुताई और गोबर से लिपे फर्श और आंगन इन घरों में तपती गर्मी में सुकून का अहसास देती हैं.
मिट्टी की दीवारों और गोबर की ठंडक के आगे एसी फेल
आधुनिक समय में लगातार पेड़ों की कटाई और पक्के मकान के कारण प्राकृतिक सौंदर्यता धीरे-धीरे खत्म होते जा रही है. इसका सीधा असर रहवासी क्षेत्रों में देखा जा रहा है. शहरों में लोगों को ज्यादा गर्मी का अहसास होता है. ऐसे में ग्रामीण इलाके और आदिवासी क्षेत्र के ऐसे घर जो बिना पंखा , कूलर के भी एसी जैसा अहसास उन्हें दिलाते हैं. यहां मिट्टी की महक और गोबर की ठंडक तपती गर्मी में भी सुकून का अहसास देती है.
पारंपरिक रूप से गांव में बने घरों की दीवारें मोटी होती हैं और ये मिट्टी से बनी हुई होती हैं और आंगन गोबर से लिपा हुआ होता है.
इस कारण तापमान का इन दीवारों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है. इसके अलावा इन घरों की छत कंक्रीट की जगह खपरैल (कबेलू) से बनी होती है. इस कारण गर्मी में इससे पर्याप्त वेंटिलेशन होता है और घर गर्म नहीं हो पाते.
'कूलर छोड़िए पंखे की भी जरुरत नहीं होती महसूस'
गुरैया गांव के लेखराम साहू बताते हैं कि "उनका घर सालों पुराना है, जिनकी मोटी दीवारें मिट्टी से बनी हुई हैं. जिसके ऊपर चूने से पुताई की गई है और घर का आंगन और घर के अंदर गाय के गोबर से लिपाई की जाती है. इस कारण घर में ठंडक बरकरार रहती है. घर में पंखा लगा हुआ है लेकिन गर्मी में भी पंखे की जरूरत नहीं पड़ती. इसका कारण घर की छत पर जो खपरैल है वहां से पर्याप्त मात्रा में हवा आती रहती है. इससे गर्मी का भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता."
सतीश यादव बताते हैं कि "उनके घर की मोटी दीवारें और गोबर की लिपाई के कारण उन्हें भी गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है, हालांकि वह जब सड़क पर काम करने के लिए निकलते हैं तब वहां जरूर गर्मी का अहसास होता है."
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सिविल इंजीनियर ने समझाया शहरों और घरों का अंतर
सिविल इंजीनियर संजय डेहरिया ने बताया कि "आरसीसी से बने घर 42 डिग्री टेंपरेचर में भट्टी की तरह तपने लगते हैं, इसकी वजह लोहा और सीमेंट गर्मी को स्टोर कर लेते हैं. दोपहर 12 बजे से छत तपना शुरू हो जाती है और रात 2 बजे तक गर्मी बनी रहती है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बने मिट्टी और कवेलू वाले मकान गर्मी में ठंडक देते हैं. खपरैल की छत में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जो हवा का वेंटिलेशन करते रहते हैं. वैज्ञानिक और पर्यावरण दृष्टिकोण से मिट्टी के घर गर्मियों के लिए अनुकूल होते हैं."