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छिंदवाड़ा में मासूमों की जान से खिलवाड़! बिना फिटनेस और परमिट के बच्चे ढो रही स्कूल बसें जब्त

परिवहन अमले ने सभी वाहनों को जब्त कर परिवहन कार्यालय में खड़ा कराया है. इसके अलावा वाहनों की जांच में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 8 लापरवाह वाहन चालकों से 60 हजार 700 रुपए का जुर्माना वसूला गया है. परिवहन विभाग ने सभी स्कूल वाहन संचालकों व चालकों को हिदायत दी है कि वे मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का पालन करते हुए ही वाहनों का संचालन करें. उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है.''

बिना फिटनेस के दौड़ रही थी स्कूल बसें एआरटीओ अनुराग शुक्ला ने बताया कि, ''परिवहन विभाग के जांच दल ने चौरई-उमरेठ रोड पर वाहनों की सघन जांच की थी. करीब 30 वाहनों की जांच के दौरान 6 स्कूली बसों में अधूरे दस्तावेज मिले. परमिट, फिटनेस के बिना सड़क पर दौड़ रही स्कूली बसों को जब्त किया गया. इनमें से एक स्कूली बस में तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं मिले.

छिंदवाड़ा: ना प्रशासन का खौफ है और न ही बच्चों की जिंदगी का ख्याल. छिंदवाड़ा में बिना परमिट, बिना फिटनेस वाली बसों में स्कूली बच्चों को जोखिम भरा सफर कराया जा रहा था. परिवहन विभाग के जांच दल ने ऐसे 6 लापरवाह वाहन चालकों को पकड़कर बसें जब्त की हैं. इसके अलावा लापरवाह 8 वाहन चालकों से 60 हजार 700 रुपए का जुर्माना वसूला गया है.

इन बसों को किया गया जब्त

जांच के दौरान स्कूल बस क्रमांक एमपी 28 पी 0562 को जब्त कर चौरई थाने में खड़ा कराया गया. वहीं, एमपी 28 पी 0353, एमपी 28 पी 0739, एमपी 28 जेडएन 4153, एमपी 22 जेडजी 9903 तथा एक निजी वाहन एमपी 09 बीए 6680 को परिवहन कार्यालय में खड़ा कराया गया है. इन वाहन चालकों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे.

स्कूल बस में लटककर कर रहे सफर

सोशल मीडिया पर एक सर्कुलेट वीडियो चौरई क्षेत्र का होना बताया जा रहा है. जिसमें स्कूली बच्चे बस के गेट पर लटककर सफर करते दिख रहे हैं. इसको लेकर अधिकारी का कहना है कि, जल्द इस बस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. एआरटीओ अनुराग शुक्ला ने बताया कि, ''जांच अभियान के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर स्कूली वाहनों को जब्त किया गया है. स्कूल वाहन संचालकों को सख्त हिदायत दी जा रही है. शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई की जा रही है.''

स्कूल बस के लिए क्या हैं नियम

अतिरिक्त परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला ने बताया कि, ''मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. हाईकोर्ट और परिवहन विभाग के अनुसार, 12 साल से पुरानी स्कूल बसें नहीं चल सकतीं. बसों का पीला रंग होना, उन पर स्कूल का नाम और सीसीटीवी होने के साथ ही ड्राइवर के पास 5 साल का अनुभव और बस में महिला कंडक्टर होनी चाहिए. बस के आगे और पीछे 'स्कूल बस' लिखे होने के साथ ही स्कूल का नाम और फोन नंबर भी दर्ज होना चाहिए और खिड़कियों पर सुरक्षा के लिए ग्रिल लगी होनी चाहिए.

बस में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, स्पीड लिमिट 40 किमी घंटा रखने के लिए और एक आपातकालीन दरवाजा, बस में प्रशिक्षित पुरुष और महिला कंडक्टर का होना अनिवार्य है. छात्राओं के होने पर महिला कंडक्टर जरूरी है. बस में आग बुझाने वाला यंत्र और फर्स्ट-एड बॉक्स होना चाहिए. इसके साथ ही बच्चों के बैग रखने के लिए सीट के नीचे जगह होनी चाहिए. बस का फिटनेस सर्टिफिकेट परमिट, इंश्योरेंस और पीयूसी हमेशा वैध होने चाहिए. इन नियमों का पालन न करने पर परिवहन विभाग द्वारा बसों के चालान काटे जाते हैं और भारी जुर्माना लगाया जाता है.