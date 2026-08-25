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पांच पीढ़ियों से गोदना कला को सहेज रहा परिवार, मोहन यादव ने विश्वकर्मा सम्मान से नवाजा

रोहित रूसिया ने बताया "ब्लॉक प्रिंटिंग छीपा समुदाय का पुश्तैनी जीवन यापन का जरिया हुआ करता था जिसमें हाथों से ही सूत कात कर कपड़ा बनाया जाता है. और फिर लकड़ी के सांचे बनाकर हाथों से तैयार किए हुए कलर को कपड़े में लगाया जाता था. इस लकड़ी के सांचे में हमारे इलाके की परंपरागत विरासत और चित्रकारी उकेरी जाती है और वही फिर हमें कपड़ों में दिखाई देती है. धीरे-धीरे यह कला विलुप्त होती गई.

रोहित रूसिया ने कहा, "आदिवासियों के साथ-साथ उनकी गोदना कला भी धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है. मॉडर्न जमाने में आदिवासियों के बच्चे भी अब टैटू की तरफ़ ज्यादा जा रहे हैं जबकि गोदना एक ऐसी कला है जो जिंदगी के साथ-साथ मरते दम तक जाती है. इसी गोदना कला को जीवित रखने के प्रयास है. उनका कहना है कि गोदना कला हमारे सतपुड़ा अंचल सहित आदिवासियों की सबसे अच्छी और बेहतर कलाओं में से एक है जिसको आदिवासी अपने शरीर में गुदवाते हैं."

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा के रोहित रूसिया को साल 2022-23 के लिए राज्य स्तरीय विश्वकर्मा सम्मान से नवाजा गया है. रोहित को यह सम्मान घिचा सिल्क की साड़ी में आदिवासियों की गोदना कला की विरासत को सहेजने के लिए दिया गया है.

छिंदवाड़ा के रोहित रूसिया को विश्वकर्मा पुरस्कार (ETV Bharat)

"सतपुड़ा अंचल में अब हम तीन लोग ही इस काम को करते हैं जिसमें सावनेर में हमारे गुरु के साथ मैं और मेरी पत्नी काम कर रहे हैं. घिचा सिल्क तसर सिल्क बनाने की प्रक्रिया के दौरान बचे हुए या टूटे हुए कोकून के धागों से तैयार किया जाने वाला एक प्राकृतिक और खुरदुरा सिल्क फैब्रिक है."

छिंदवाड़ा के रोहित रूसिया को विश्वकर्मा पुरस्कार (ETV Bharat)

क्या होती है गोदना कला

रोहित रूसिया ने कहा "गोदना कला शरीर पर सुई या कांटे से छेद कर प्राकृतिक स्याही भरकर चित्र बनाने की एक पुरानी पारंपरिक टैटू कला है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की जनजातियों जैसे- भारिया, बैगा, सहरिया और गोंड में गोदना को केवल सजावट नहीं, बल्कि पहचान और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि गोदना मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ रहता है और यह बुरी नजर या बीमारियों से भी बचाता है. इसकी स्याही बनाने के लिए काजल, काले तिल का तेल और प्राकृतिक राख का उपयोग किया जाता है.

भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री ने किया था सम्मानित

भोपाल के मिन्टो हॉल में 10 अगस्त को कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रोहित रूसिया को शॉल, श्रीफल एवं एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया था. उनके काम में पारंपरिक भारतीय शिल्प की सुंदरता, स्थानीय संस्कृति की झलक और नवीनता का समावेश देखने को मिलता है. उन्होंने अपने हुनर के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि पारंपरिक कलाओं को संरक्षित करते हुए उन्हें आधुनिक बाजार की मांग के अनुरूप भी विकसित किया जा सकता है. उनकी कृतियां न केवल कलात्मक दृष्टि से आकर्षक हैं, बल्कि स्थानीय शिल्प परंपरा को भी नई पहचान प्रदान करती हैं.