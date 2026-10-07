लिफ्ट देना महंगा पड़ा, छिंदवाड़ा में 3 बदमाशों ने बाइक सवार को बंधक बना लूटा
छिंदवाड़ा में युवक से लूट के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार. 43 हजार रुपये बरामद. और मामले खुलने की संभावना. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:33 PM IST
छिंदवाड़ा : एक युवक को अपनी बाइक से लिफ्ट देना महंगा पड़ गया. बाइक पर लिफ्ट लेकर बैठे युवक ने बाइक सवार को पीछे से आ रहे अपने साथियों की मदद से लूट लिया. लुटने के बाद पुलिस के पास पहुंचे बाइक सवार ने पूरा वाकया बताया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है.
रास्ते में बंधक बनाकर लूटा
लूट के शिकार हुए पवन चंद्रवंशी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "वह मानसरोवर बस स्टैंड के पास खड़ा था. इसी दौरान एक युवक आया और उससे लिफ्ट मांगी. उसने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया. कुछ दूर आगे जाने के बाद बाइक के पीछे एक स्कूटी भी लग गई. स्कूटी पर दो लोग सवार थे. आगे चलकर पीछे बैठे बदमाश ने उसे रोक लिया. इसी दौरान पीछे से स्कूटी से आ रहे उसके दो साथी बदमाश भी पहुंच गए." तीनों बदमाशों ने पवन चंद्रवंशी को बंधक बना लिया और फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा करीब 50 हजार रुपये लूट लिए. इससे पहले उसके पास रखे 50 हजार नगद भी लूट लिए.
पुलिस ने 43 हजार रुपये बरामद किए
कोतवाली पुलिस ने लूट के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 43 हजार 500 रुपए बरामद किए हैं. कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया "मुरमारी के पवन कुमार चंद्रवंशी ने 2 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 सितंबर को एक युवक ने खजरी जाने के लिए उससे लिफ्ट मांगी. लिफ्ट देने के बाद आरोपियों ने उसे खजरी रोड के सुनसान इलाके में ले जाकर चाकू दिखाया और मारपीट कर बंधक बना लिया. इसके बाद उसके मोबाइल से अलग-अलग खातों में रुपए ट्रांसफर कराए गए."
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तीनों बदमाशों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज
पुलिस को अम्मू उर्फ इम्मू शाह के खाते में रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने अम्मू उवैश खान और शेख अलमाश उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार की. तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले भी अलग-अलग स्थान में चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं. तीनों आरोपी अलग-अलग तरीके से लूट की और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं. पुलिस ने आरोपियों को रिमांड लिया है ताकि और भी मामलों का खुलासा हो सके.