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लिफ्ट देना महंगा पड़ा, छिंदवाड़ा में 3 बदमाशों ने बाइक सवार को बंधक बना लूटा

छिंदवाड़ा में 3 बदमाशों ने बाइक सवार को बंधक बना लूटा ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : एक युवक को अपनी बाइक से लिफ्ट देना महंगा पड़ गया. बाइक पर लिफ्ट लेकर बैठे युवक ने बाइक सवार को पीछे से आ रहे अपने साथियों की मदद से लूट लिया. लुटने के बाद पुलिस के पास पहुंचे बाइक सवार ने पूरा वाकया बताया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है.