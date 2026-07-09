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नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे के सात डेडली ब्लैक स्पॉट, हर महीने लील रहा सैंकड़ो ट्रैवेलर्स

छिंदवाड़ा में स्पेशल टीम ने किया सात ऐसे ब्लैक स्पॉट की पहचान, हर दिन यहां चली जाती है जान. विशेषज्ञों की टीम ने भेजी खास इंतजाम करने की सिफारिश. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

Chhindwara road accidents
सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम छिंदवाड़ा में (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 12:13 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा-नागपुर हाईवे पर सड़क हादसे बड़ी चिंता का सबब हैं. इस हाईवे के साथ ही छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न स्थानों पर 6 माह के अंदर हुए सड़क हादसों में 282 लोगों की मौत हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए पहुंची विशेषज्ञों की टीम ने उन स्थानों का दौरा किया, जहां खतरनाक रोड एक्सीडेंट हुए. अब इन स्थानों पर सड़क हादसे रोकने के इंतजाम करने की कवायद शुरू कर दी गई है.

भोपाल से विशेषज्ञों की टीम छिंदवाड़ा पहुंची

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत भोपाल से विशेषज्ञों की टीम छिंदवाड़ा पहुंची. टीम ने नगर निगम क्षेत्र के शास्त्री चौराहा एवं खजरी चौराहा का तकनीकी आधार पर विकास किए जाने के उद्देश्य से स्थल निरीक्षण किया. परासिया रोड, छिंदवाड़ा नगरीय क्षेत्र में यातायात दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सरल यातायात संचालन के लिए मेडियन गैप बंद किए जाने का सुझाव दिया गया.

Chhindwara road accidents
सड़क हादसे रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण (ETV BHARAT)

पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डे ने बताया "यातायात शाखा द्वारा चिह्नित रेड स्पॉट्स का भी निरीक्षण किया गया. इन रेड स्पॉट्स में वे स्थान शामिल हैं, जहां सड़क दुर्घटनाओं में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई." निरीक्षण के दौरान सड़क विकास निगम एवं नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के अधिकारी मौजूद रहे.

छिंदवाड़ा-नागपुर हाईवे पर 7 ब्लैक स्पॉट चिह्नित

छिंदवाड़ा-नागपुर हाई पर 7 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए. यहां पर आवश्यक रिफ्लेक्टर, साईन बोर्ड, स्पीड लिमिट बोर्ड, रोड मार्किंग, कैट-आई, डेलिनेटर, क्रॉस बेरियर रिपेयर, रेडियम व्हाइट कलर लगाकर सत्यापित कराया जाएगा. हाईवे के मोहखेड़ तिराहा पर आवश्यक रम्बल स्ट्रिप, रोड मार्किंग किये जाने के लिए एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया.

इन स्थानों पर पर्याप्त इंतजाम करने की सिफारिश

स्पीड ब्रेकर बनाने के संबंध में शुभ वास्तु सिटी नरसिंहपुर रोड के सामने, ग्राम जमुनिया चौराहा नरसिंहपुर रोड, अतरवाड़ा रिंग रोड चौराहा, माता मंदिर के सामने अतरवाड़ा, अतरवाड़ा हायर सेकेंड्री स्कूल के सामने एवं ग्राम करलाखुर्द बस्ती मार्ग पर रम्बल स्ट्रिप, रोड मार्किंग की जाएगी. छिंदवाड़ा शहर में मार्गों पर जेबरा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, रोड मीडियन लाइन, साइड लाइन, स्पीड बम्प्स लगाये लगाए जायेंगे. यातायात डीएसपी रामेश्वर चौबे का कहना है "सड़क हादसों में अधिकांश मौतें सिर पर आई चोट की वजह से होती है. यदि बाइक सवार हेलमेट पहन लें तो उसकी जान बच सकती है."

सड़कों पर बेलगाम स्पीड से दौड़ते वाहन

छिंदवाड़ा जिले में जनवरी से जून महीने में 690 बड़े हादसे हुए. इन हादसों में 282 लोगों की मौतें हुईं तो 924 गंभीर रूप से घायल हुए. दुर्घटनाओं का कारण तेज रफ्तार, लापरवाही से ड्राइविंग, रॉग साइड ड्राइविंग, ओवरटेक और हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना है. 01 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों की बस व पिकअप के बीच हुई टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई थी. 22 जून को टेमनी खुर्द में पीछे से आ रहे ट्रक ने मजदूरों से भरे पिकअप को टक्कर मार दी थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. 21 लोगों को गंभीर चोट आई थीं.

Last Updated : July 9, 2026 at 1:02 PM IST

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