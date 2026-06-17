युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की वजहें, नींद, स्ट्रेस और डाइट, एक्सपर्ट ने बताया बचाव का तरीका
हार्ट अटैक को खुद इनविटेशन दे रहे आज के युवा, हार्ट स्पेशलिस्ट अजीज खान ने बताईं वो 4 गलतियां जिससे करीब आ जाती है मौत,
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:41 AM IST
छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा बढ़ गए हैं. ज्यादातर मामलों में देखा जा रहा है कि युवाओं की हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं. कभी जिम करते हुए, कभी डांस करते हुए तो कभी बैठे-बैठे नई उम्र के लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं. युवाओं में बढ़ते इन हार्ट अटैक के मामलों को लेकर हार्ट स्पेशलिस्ट अजीज खान ने बताया कि कैसे छोटी-छोटी गलतियां हार्ट अटैक की बीमारियों को जन्म देती हैं और कैसे इनसे बचाव किया जा सकता है.
छिंदवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में नागपुर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजीज खान ने बताया कि लाइफ स्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव कर हार्ट अटैक से बचा जा सकता है. आईए जानते हैं कि क्या कारण हैं जिनसे युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं.
नींद की कमी और अनकंट्रोल्ड डायट से हार्ट अटैक
नागपुर के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अजीज खान ने बताया, '' फिलहाल देखा जा रहा है कि युवाओं में हार्ट अटैक के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं. इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी दिनचर्या का सिस्टम सही नहीं है. अनकंट्रोल्ड डाइट की वजह से हम अपने शरीर में कुछ भी डाल लेते हैं, जो सीधे हमारे हार्ट को प्रॉब्लम करता है. दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है की डिजिटल दुनिया हो गई है, जिसकी वजह से युवाओं का ज्यादातर समय मोबाइल और दूसरे गैजेट्स पर जाता है. इसके कारणनींद पूरी नहीं हो पाती जो हार्ट की बीमारी को जन्म देती है. हार्ट की बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 7 से 7.30 घंटे की अच्छी नींद लेना जरूरी है.''
खाने में फलों की कमी, तेल हुआ ज्यादा
डॉ. अजीज खान ने कहा, '' थाली में परोसे जाने वाला खाना भी बदल चुका है. पहले खाने के साथ फलों का भी तालमेल हुआ करता था लेकिन अब खाने में फल कम हो गए हैं और तेल से बने आइटम ज्यादा हो गए हैं, जो सीधा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. अगर हमें तेल का उपयोग करना भी चाहिए तो सरसों का तेल सबसे बेहतर है, लेकिन उसकी जगह बाहर खाने वालों को अलग-अलग तरह के तेलों में तला हुआ खाना मिलता है. कोरोना काल में हमारे भोजन की आदत सुधरी थी और हम घर का खाना खाने लगे थे, लेकिन एक बार फिर ये सिस्टम बदल गया है. लोगों ने फिर जमकर बाहर खाना शुरू कर दिया और बीमारियों को लाना भी शुरू कर दिया है.
हार्टअटैक के लक्षण और बचाव के तरीके
आमतौर पर लोगों को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें हार्ट संबंधी बीमारियों हो गई हैं और जब अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो एक ही झटके में जान चली जाती है. हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियों के सिग्नल हमें पहले ही मिलने लग जाते हैं, उन्हें नजर अंदाज नहीं करना चाहिए. डॉक्टर ने बताया, '' आप लगातार कोई काम करते हैं और अचानक उसमें आपको बहुत जल्दी थकान होने लगे या थोड़ी देर चलने पर ही आपकी सांसे फूलने लगे, रात में नींद की समस्या ज्यादा होने लगे या सीने या सीने से होते हुए कंधे तक चुभन या दर्द हो तो इसे इग्नोर करने की जगह अपनी जांच जरुर करवाएं.
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हार्ट अटैक से बचने के लिए कराएं लिपिड टेस्ट
- लिपिड प्रोफाइल खून में मौजूद कई तरह के वसा (फैट) कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को मापने वाला एक ब्लड टेस्ट है.
- लिपिड टेस्ट हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम का पता करने के लिए एक महत्वपूर्ण जांच है.
- लिपिड प्रोफाइल में रक्त में मौजूद सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल की स्थिति का पता चलता है.
- ट्रायग्लिसराइड खून की धमनियों में जमकर खून को अवरुद्ध करते हैं, जिससे हार्ट अटैक आता है.
- लिपिड में एलडीएल (LDL) को 'खराब' कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह धमनियों में जमा होकर रुकावट पैदा करता है.
- लिपिड में एचडीएल (HDL) को 'अच्छा' कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है.
- ट्राइग्लिसराइड्स खाने से मिलने वाला एक प्रकार का फैट है, जिसे शरीर ऊर्जा के रूप में जमा करता है.