छिंदवाड़ा की सियासत में उठापटक, 15 करोड़ ब्लैकमेलिंग के आरोप में देवरावेन भलावी गिरफ्तार
छिंदवाड़ा में एक आदिवासी की जमीन खरीदने वाले ने राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के संयोजक देवरावेन भलावी पर लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 12:33 PM IST
छिंदवाड़ा : आदिवासियों के हक के लिए कई बार आंदोलन करने वाले राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के संयोजक देवरावेन उर्फ देवीराम भलावी को 15 करोड़ रुपए ब्लैकमेलिंग के आरोप में कुंडीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. भलावी को जेल भेज दिया गया है. आदिवासी की जमीन खरीदने वाले ने भलावी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है. भलावी की गिरफ्तारी से छिंदवाड़ा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है.
जमीन खरीदने वाले ने कोर्ट में परिवाद दायर किया
कुंडीपुरा थाना के प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया "मालनवाड़ा के अल्फाज शाह ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था. इसमें बताया गया था गांव के ही एक आदिवासी परिवार से उन्होंने नियम के तहत कलेक्टर कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद जमीन खरीदी थी. क्योंकि आदिवासी परिवार को अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी. तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने यह जमीन बेचने की अनुमति आदिवासी परिवार को दी. उसके बाद तत्कालीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष देवरावेन भलावी ने अपने साथियों के साथ अल्फाज शाह को ब्लैकमेल करना शुरू किया."
भलावी ने दो बार विधानसभा व एक लोकसभा चुनाव लड़ा
आरोप है कि देवरावेन भलावी ने आदिवासी परिवार की जमीन धोखे से कन्वर्ट कर खरीद ली है. इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ. पुलिस में भी शिकायत भी की गई. लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर किया जिसके बाद जांच की गई. कोर्ट के आदेश के बाद कुंडीपुरा पुलिस ने देवरावेन सहित एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया.
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की टिकट पर देवरावेन भलावी अमरवाड़ा विधानसभा सीट से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. वह तीसरे नंबर पर रहे थे. वह एक बार छिंदवाड़ा लोकसभा से भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं.
देवरावेन भलावी पर ब्लैकमेलिंग के आरोप
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहनेके दौरान देवरावेन भलावी ने आदिवासियों की समस्याओं को लेकर छिंदवाड़ा जिले में कई बार आंदोलन और प्रदर्शन किए. जब आदिवासियों की जमीन के मामले में ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने देवरावेन भलावी को पार्टी से निष्कासित कर दिया. इसके बाद देवरावेन भलावी ने राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा का गठन किया. इसके बाद भलावी ने चावलपानी की दूधी नदी पर बन रहे बांध में आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण के मामले में भी विरोध प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरना दिया था.
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डॉ.आनंद राय ने किया गिरफ्तारी का विरोध
आदिवासियों के नेता और समाजसेवी डॉ. आनंद राय ने सोशल मीडिया में देवरावेन भलावी की गिरफ्तारी के विरोध में लिखा सरकार ने एक ओर जनजाति गौरव दिवस मनाया तो अगले दिन हमारे युवाओं को जेल में ठूंस. भलावी कई दिनों से आदिवासियो की जमीन को गैरआदिवासियों को ट्रांसफर करने के विरुद्ध आवाज उठा रहा था. मल्हानवाड़ा में आदिवासी परिवार की 16 एकड़ जमीन मुस्लिम परिवार को ट्रांसफर हुई है. उसी का वह विरोध कर रहा था. भू-माफिया ने षड्यंत्र कर उसे फंसा दिया.