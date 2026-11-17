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छिंदवाड़ा की सियासत में उठापटक, 15 करोड़ ब्लैकमेलिंग के आरोप में देवरावेन भलावी गिरफ्तार

ब्लैकमेलिंग के आरोप में देवरावेन भलावी गिरफ्तार ( ETV BHARAT )

छिंदवाड़ा : आदिवासियों के हक के लिए कई बार आंदोलन करने वाले राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के संयोजक देवरावेन उर्फ देवीराम भलावी को 15 करोड़ रुपए ब्लैकमेलिंग के आरोप में कुंडीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. भलावी को जेल भेज दिया गया है. आदिवासी की जमीन खरीदने वाले ने भलावी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है. भलावी की गिरफ्तारी से छिंदवाड़ा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है.

जमीन खरीदने वाले ने कोर्ट में परिवाद दायर किया