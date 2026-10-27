गुलामी की जंजीरों से नहीं डिगा था हौंसला, 1936 से शुरू हुई थी अनोखी क्रांति
राष्ट्रीय सेविका समिति के 90 साल पूरे, छिंदवाड़ा में प्रभाव से परिवर्तन की ओर अभियान. महिलाओं को समाजसेवा और राष्ट्रसेवा के लिए किया जागरुक.महेंद्र-राय
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 2:25 PM IST
छिंदवाड़ा: राष्ट्रीय सेविका समिति के 90 साल पूरे होने पर 'प्रभाव से परिवर्तन' की ओर अभियान चलाए जा रहे हैं. अभियान के तहत घर में चौका-चूल्हा करने वाली महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी समाज सेवा के साथ-साथ राष्ट्रसेवा के लिए जागरुक कर रही हैं. इस संगठन की शुरुआत 90 साल पहले महाराष्ट्र के वर्धा से हुई थी. जो अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी भारत राष्ट्र के लिए काम कर रहा है.
सालभर में पांच स्पेशल इवेंट
राष्ट्र सेविका समिति छिंदवाड़ा जिला इकाई की अध्यक्ष निर्मला ताई ने बताया, " राष्ट्र सेविका समिति के सालभर में पांच मुख्य आयोजन होते हैं, जिसमें विजयदशमी, दशहरा सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन 1936 में संगठन की स्थापना हुई थी. इस अवसर पर छिंदवाड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है. पूरे देशभर में दशहरा के बाद कुछ दिनों तक यह अभियान कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जाता है. इसलिए दशहरा उत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ संगठन की स्थापना, उसके उद्देश्यों और कार्यकर्ताओं के संकल्प को दोहराने का मौका भी है."
852 जिलों में 70 हजार महिलाएं कर रही है काम
देशभर में राष्ट्र सेविका समिति के कार्यक्रमों में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति, नारी शक्ति और सामाजिक दायित्व जैसे विषयों पर जोर दिया जाता है. ऐसे आयोजनों के माध्यम से महिलाओं को संगठित रहने, अपने व्यक्तित्व का विकास करने और समाजहित के कामों में योगदान देने की प्रेरणा दी जाती है. राष्ट्र सेविका समिति के विस्तार के संबंध में जुलाई 2026 में बैठक हुई, अखिल भारतीय कार्यकारिणी एवं प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, समिति का काम देश के 852 जिलों में संचालित हो रहा है. संगठन के अंतर्गत 4,886 शाखाएं, 1,173 मिलन और 1,332 सेवा काम चल रहे हैं.
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1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना
राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना वर्ष 1936 में विजयादशमी के दिन लक्ष्मीबाई केलकर ने की थी. उन्हें संगठन में 'मौसीजी' के नाम से जाना जाता है. समिति का केंद्रीय कार्यालय नागपुर में है. संगठन की स्थापना के पीछे यह विचार था कि महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं का विकास कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार किया जाए. देश में अंग्रेजों का कब्जा होने के बावजूद महिलाएं उनसे डरी नहीं थीं, बल्कि धीरे-धीरे यह पूरे देश में फैलता गया.