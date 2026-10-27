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गुलामी की जंजीरों से नहीं डिगा था हौंसला, 1936 से शुरू हुई थी अनोखी क्रांति

राष्ट्रीय सेविका समिति के 90 साल पूरे ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: राष्ट्रीय सेविका समिति के 90 साल पूरे होने पर 'प्रभाव से परिवर्तन' की ओर अभियान चलाए जा रहे हैं. अभियान के तहत घर में चौका-चूल्हा करने वाली महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी समाज सेवा के साथ-साथ राष्ट्रसेवा के लिए जागरुक कर रही हैं. इस संगठन की शुरुआत 90 साल पहले महाराष्ट्र के वर्धा से हुई थी. जो अब देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी भारत राष्ट्र के लिए काम कर रहा है.

सालभर में पांच स्पेशल इवेंट राष्ट्र सेविका समिति छिंदवाड़ा जिला इकाई की अध्यक्ष निर्मला ताई ने बताया, " राष्ट्र सेविका समिति के सालभर में पांच मुख्य आयोजन होते हैं, जिसमें विजयदशमी, दशहरा सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन 1936 में संगठन की स्थापना हुई थी. इस अवसर पर छिंदवाड़ा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है. पूरे देशभर में दशहरा के बाद कुछ दिनों तक यह अभियान कार्यक्रम के माध्यम से चलाया जाता है. इसलिए दशहरा उत्सव धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ-साथ संगठन की स्थापना, उसके उद्देश्यों और कार्यकर्ताओं के संकल्प को दोहराने का मौका भी है."