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छिंदवाड़ा में डोली बनी एंबुलेंस, पक्की सड़क ही नहीं, महिला को कांधों पर लादकर 6 किमी सफर

मामला जुन्नारदेव विकासखंड के झल्माऊ गांव का है, यहां का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है. सरकार द्वारा विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में विकास उनसे कोसों दूर नजर आता है, यहां 22 वर्षीय नवविवाहित कड्डे ढ़ीकू के पेट में अचानक दर्द उठा, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण परिजनों को डोली बनाकर उसे ले जाना पड़ा.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय है. कन्हान, पेंच, जाम समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. जिससे ग्रामीणों इलाकों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ताजा मामला जुन्नारदेव के आदिवासी अंचल से सामने आया है. जहां पक्की सड़क नहीं होने के चलते एक महिला को उपचार के लिए डोली में डालकर लगभग 6 किलोमीटर का कठिन सफर तय करना पड़ा, इसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

महिला को कांधों पर लादकर 6 किमी पैदल चले ग्रामीण (ETV Bharat)

कांधे पर स्वास्थ्य व्यवस्था

नवविवाहित की हालत बिगड़ती देख परिवार के लोगों ने ग्रामीणों की मदद से लाठी और साड़ी की मदद से एक डोली तैयार की, जिसके बाद महिला को उसमें लिटाकर कंधे पर लटकाया और उसे स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्पताल ले गए. इस दौरान परिवार पीड़ित को कांधे पर उठाकर उफानते नदी-नाले और ऊंचे-नीचे रास्ते को पार करते हुए लगभग 6 किलोमीटर का सफर तय कर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां एक निजी दवाखाना में महिला का उपचार जारी है.

कांधे पर स्वास्थ्य व्यवस्था (ETV Bharat)

डबल इंजन की सरकार पर कांग्रेस का तंज

छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के प्रवक्ता गुंजन शुक्ला ने कहा, "12 साल से अधिक समय से देश में चल रही डबल इंजन की भाजपा सरकार के कथा कथित विकास मॉडल पर करारा तमाचा है. मोहन सरकार में विकास पोस्ट, विज्ञापन, भाषण में ही दिखाई देती है. जब मरीज सड़क के अभाव में डोली पर अस्पताल जाएंगे तो यह विकास नहीं, सरकार की नाकामी है."

जुन्नारदेव की तहसीलदार ज्योति ठोके बताया, "मेरे संज्ञान में मामला आया है. पटवारी को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं. पीड़िता का इलाज जारी है. रास्ता दुर्गम होने के कारण मरीज के घर तक एंबुलेंस की सुविधा भी नहीं पहुंच सकती थी. परिवार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है."