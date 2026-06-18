अलनीनो के कहर से जूझ रहे कई राज्य, बाढ़ से बचने ये 99 गांव अलर्ट, चौकस तैयारी
एकतरफ अलनीनो के कहर से जूझ रहा देश, दूसरी तरफ छिंदवाड़ा में प्रसासन ने की बाढ़ से बचाव की तैयारी, जल्द एक्टिव होगा मानसून.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 6:34 PM IST
छिंदवाड़ा: अलनीनो की वजह से पूरे देश में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है. लोग गर्मी से परेशान हैं और बारिश की आस लगाए बैठे हैं. वहीं अलनीनो को देखते हुए अधिकतर मौसम वैज्ञानिक सूखे का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इसके उलट छिंदवाड़ा जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रहा है. जानिए क्या है तैयारी.
99 गांव रेड जोन में बन सकते हैं बाढ़ के हालात
अलनीनो की वजह से मानसून ने फिलहाल रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में मानसून रफ्तार पकड़ सकता है. इसी आंकलन के बीच महकमे ने भी जिले में बारिश से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है. एक महीने पहले जिला प्रशासन ने 99 गांवों को सिलेक्ट किया है. जहां बाढ़ की संभावना बनी रहती है.
प्रशासन द्वारा तैयार की गई लिस्ट में जिले के 99 गांव और 4 शहरी क्षेत्र ऐसे पाए गए हैं, जहां बारिश में बाढ़ का खतरा हो सकता है. इनमें सबसे संवेदनशील माचागोरा डैम से लगे 35 गांव हैं, जो चौरई और चांद क्षेत्र में आते हैं. इन चिन्हित क्षेत्रों को माइक्रो प्लॉनिंग प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है. ताकि भारी बारिश में आपदा से निपटा जा सके. जिले भर में बारिश के पहले ऐसे स्थानों को सिलेक्ट करते हुए अलर्ट जारी किया गया है.
इन विकासखंडों को किया चिन्हित
कुलबेहरा नदी के किनारे होने के कारण तहसील छिंदवाड़ा के 12 गांव व तहसील मोहखेड़ के 7 गांव, पेंच नदी के किनारे होने के कारण तहसील छिंदवाड़ा के 2, परासिया के 16, अमरवाड़ा के 5 और जुन्नारदेव के 2 गांव, कन्हान नदी के किनारे होने के कारण जुन्नारदेव के 8 गांव व तहसील मोहखेड़ का 1 गांव, बेल नदी के किनारे होने के कारण तहसील जुन्नारदेव के 2 व तहसील मोहखेड़ का 1 गांव, भैसदेही नदी से तहसील जुन्नारदेव के 6 गांव, हरण नदी के किनारे होने के कारण तहसील हर्रई के 2 गांव शामिल हैं. माचागोरा बांध के डाउन स्ट्रीम के किनारे होने के कारण तहसील चौरई व चांद के 35 गांव शामिल है.
परासिया के 33 गांव में आ सकती है बाढ़
परासिया सहित आसपास क्षेत्र में पिछले साल प्रशासन ने खतरनाक 33 स्थानों को सिलेक्ट किया था. नदी-नाले के ओवरफ्लो होने पर समस्या से निपटने ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक का जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इस बार 28 जगहों पर विशेष निगरानी की जरूरत है. परासिया और उमरेठ तहसील क्षेत्र अंतर्गत सुकरी नदी पुल पगारा सहित अन्य ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है.
तहसीलदार सुनैना ब्रम्हे का कहना है कि "नदी-नाले के ओवरफ्लो होने पर बाढ़ की समस्या से निपटने संबंधित अधिकारियों- कर्मचारियों को आदेशित किया जाएगा. प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, कोई भी समस्या आने पर उसका समाधान किया जाएगा."
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पिछले साल की बारिश का रिकार्ड
मौसम वैज्ञानिक डॉ संतकुमार शर्मा ने बताया कि "जिले की सामान्य औसत वर्षा 1066 मिमी है. पिछले साल 1079.3 मिमी वर्ष दर्ज की गई थी, जो जिले के सामान्य औसत से 27 प्रतिशत अधिक थी. 15 से 18 जून के बीच मानसून आने की संभावना थी, लेकिन वह लेट हो गया है. हालांकि चार से पांच दिन में मानसून आने की संभावना के साथ 22 से 25 जून के बीच सक्रिय हो सकता है. इस बीच प्री मानसून के साथ बारिश होते रहेगी."
माचागोरा डैम के निचले इलाके के 35 गांव ज्यादा संवेदनशील
चौरई SDM प्रभात मिश्रा ने बताया कि "तेज बारिश होने की वजह से कई बार डैम के गेट खोलने पड़ते हैं. ऐसे में निचले इलाके के माचागोरा डैम से लगे 35 गांव हैं, जो चौरई और चांद क्षेत्र में आते हैं. इन चिन्हित क्षेत्रों की माइक्रो प्लॉगिंग प्रशासन द्वारा तैयार की गई है. उनका कहना है कि किसी भी तरीके से जनधन की हानि को बचाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है."