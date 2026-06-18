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अलनीनो के कहर से जूझ रहे कई राज्य, बाढ़ से बचने ये 99 गांव अलर्ट, चौकस तैयारी

छिंदवाड़ा: अलनीनो की वजह से पूरे देश में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है. लोग गर्मी से परेशान हैं और बारिश की आस लगाए बैठे हैं. वहीं अलनीनो को देखते हुए अधिकतर मौसम वैज्ञानिक सूखे का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इसके उलट छिंदवाड़ा जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी कर रहा है. जानिए क्या है तैयारी.

99 गांव रेड जोन में बन सकते हैं बाढ़ के हालात

अलनीनो की वजह से मानसून ने फिलहाल रफ्तार नहीं पकड़ी है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में मानसून रफ्तार पकड़ सकता है. इसी आंकलन के बीच महकमे ने भी जिले में बारिश से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है. एक महीने पहले जिला प्रशासन ने 99 गांवों को सिलेक्ट किया है. जहां बाढ़ की संभावना बनी रहती है.

छिंदवाड़ा के कई विकासखंडों को किया चिन्हित (ETV Bharat)

प्रशासन द्वारा तैयार की गई लिस्ट में जिले के 99 गांव और 4 शहरी क्षेत्र ऐसे पाए गए हैं, जहां बारिश में बाढ़ का खतरा हो सकता है. इनमें सबसे संवेदनशील माचागोरा डैम से लगे 35 गांव हैं, जो चौरई और चांद क्षेत्र में आते हैं. इन चिन्हित क्षेत्रों को माइक्रो प्लॉनिंग प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है. ताकि भारी बारिश में आपदा से निपटा जा सके. जिले भर में बारिश के पहले ऐसे स्थानों को सिलेक्ट करते हुए अलर्ट जारी किया गया है.

इन विकासखंडों को किया चिन्हित

कुलबेहरा नदी के किनारे होने के कारण तहसील छिंदवाड़ा के 12 गांव व तहसील मोहखेड़ के 7 गांव, पेंच नदी के किनारे होने के कारण तहसील छिंदवाड़ा के 2, परासिया के 16, अमरवाड़ा के 5 और जुन्नारदेव के 2 गांव, कन्हान नदी के किनारे होने के कारण जुन्नारदेव के 8 गांव व तहसील मोहखेड़ का 1 गांव, बेल नदी के किनारे होने के कारण तहसील जुन्नारदेव के 2 व तहसील मोहखेड़ का 1 गांव, भैसदेही नदी से तहसील जुन्नारदेव के 6 गांव, हरण नदी के किनारे होने के कारण तहसील हर्रई के 2 गांव शामिल हैं. माचागोरा बांध के डाउन स्ट्रीम के किनारे होने के कारण तहसील चौरई व चांद के 35 गांव शामिल है.