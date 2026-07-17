म्यूजियम से कम नहीं है छिंदवाड़ा का रेलवे स्टेशन, इंटीरियर और गोंडी पेंटिंग देख कहेंगे वाह
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव के रेलवे स्टेशनों का रिकंस्ट्रक्शन. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया वर्चुअली लोकार्पण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 6:01 PM IST
छिंदवाड़ा: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन की सूरत अब पूरी तरह बदल चुकी है. जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो आपको यहां की खूबसूरती और इंटीरियर डिजाइन किसी म्यूजियम से कम नहीं लगेगी. छिंदवाड़ा की सांस्कृतिक और आदिवासी धरोहर के साथ जगह-जगह की गई गोंडी पेंटिंग इतिहास की झलक दिखाई देती है. टिकट काउंटर हो पार्किंग या वेटिंग हॉल सभी इतने ज्यादा सुसज्जित किए गए हैं कि कुछ पल को लगेगा कि जैसे किसी म्यूजियम में पहुंच गए हैं.
20 करोड़ की लागत से संवारा गया स्टेशन
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव के रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया. देशभर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों सहित विभिन्न रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण एवं राष्ट्र को समर्पित किया गया.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन और सेंट्रल रेलवे के जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन भी आधुनिक स्वरूप में विकसित होकर राष्ट्र को समर्पित किए किए गए. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन का लगभग 19.70 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन कर इसे आधुनिक, सुव्यवस्थित और यात्री केंद्रित स्वरूप प्रदान किया गया है.
सर्कुलेटिंग एरिया के साथ आधुनिक फुट ओवर ब्रिज
छिंदवाड़ा स्टेशन पुनर्विकास के अंतर्गत 1300 वर्गमीटर के स्टेशन भवन को आधुनिक स्वरूप दिया गया है. 1300 वर्ग मीटर का विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, 6 नए प्लेटफार्म शेल्टर, आकर्षक कला और सांस्कृतिक साज-सज्जा के साथ अपग्रेड वेटिंग हॉल और आधुनिक वॉशरूम को विकसित किया गया है. स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा आधुनिक फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिससे क्रॉउड मेनैजमैंट में आसानी होगी.
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गोंडी पेंटिंग से नजर आती है इतिहास की झलक
छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन की दीवारों पर गोंडी पेंटिंग छिंदवाड़ा की विरासत और आदिवासियों की धरोहर को बताने का काम कर रही है. गोंडी चित्रकला के साथ-साथ भित्ति चित्र, नैरोगेज ट्रेन का इंजन किसी म्यूजियम से कम नहीं लगते हैं. रेलवे स्टेशन में इंटर करते ही छिंदवाड़ा की पहचान मक्का की तस्वीर से कॉर्न सिटी की झलक दिखती है.