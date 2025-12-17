ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में रेल सुविधाएं अन्य शहरों से काफी कम, सांसद बंटी विवेक साहू ने उठाई मांगें

छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने नई ट्रेनें चलाने के साथ ही कुछ ओवरब्रिज बनाने की मांग रेल मंत्री के सामने रखी.

सांसद बंटी विवेक साहू ने उठाईं मांगें, रेल मंत्री से मिले (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
छिंदवाड़ा: नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सांसद बंटी विवेक साहू ने रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुलाकात की. उन्होंने कई मांगें रखी. इसके पहले भी सांसद बंटी विवेक साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात कर छिंदवाड़ा में रेल सुविधा बढ़ाने की मांग की थी.

नई रेल परियोजनाएं और स्टॉपेज बढ़ाने की की मांग

सांसद बंटी विवेक साहू ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया "लोकसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा-पाण्ढुर्णा के अंतर्गत मध्य रेल एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कार्यक्षेत्र आता है. मेरा क्षेत्र रेल सुविधाओं की दृष्टि से सुविधा सम्पन्न नहीं हो पाया है." सांसद ने दोनों जिलों में रेल सुविधाएं बढ़ाने, ट्रेनों के स्टॉपेज, सवारी गाड़ियों को छिंदवाड़ा तक बढ़ाने, रेल परियोजनाओं को प्रारंभ कराने के प्रस्तावों को लेकर चर्चा की. रेल मंत्री ने शीघ्र ही मांगें पूरी करने का भरोसा दिया.

छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर-सागर तक रेलवे लाइन का सर्वे

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा "छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर-सागर तक रेलवे लाइन पुनरीक्षित सर्वे का रेल बजट भाषण में घोषणा की गई थी. इस परियोजना को शीघ्र प्रारंभ किया जाए. छिंदवाड़ा से नागपुर, छिंदवाड़ा से सिवनी एवं छिंदवाड़ा से आमला खण्ड को डबल ट्रैक शीघ्र किया जाए. छिंदवाड़ा में ओवरब्रिज से नरसिंहपुर मार्ग की ओर ओवरब्रिज निर्माण किया जाए." छिंदवाड़ा में चार फाटक पर ओवरब्रिज है, जोकि केवल छिंदवाड़ा से सिवनी जबलपुर के लिये है, जबकि चार फाटक से नरसिंहपुर सागर मार्ग भी जाता है.

छिंदवाड़ा से भोपाल वंदे भारत की मांग

सांसद बंटी विवेक साहू ने बताया "फाटक बंद होने पर यहां पर जाम लगता है. इसे ओवरब्रिज से कनेक्ट करते हुए एक ओवर ब्रिज मार्ग नरसिंहपुर के लिये भी बनाया जाना चाहिए." सांसद ने छिंदवाड़ा से भोपाल वंदेभारत एक्सप्रेस प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा की. हर दिन छिंदवाड़ा से भोपाल शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी शासकीय काम से आते जाते हैं एवं छात्र कई परीक्षाएं देने के लिये भी भोपाल जाते हैं. यहां पर कोई भी तेज गति की सवारी गाड़ी नहीं है. पेंचवेली गाड़ी 19343 एवं 19344 इन्दौर नैनपुर में एसी-2 के दो एवं एसी-3 के कोच बढाया जाए.

