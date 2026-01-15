ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में रैगिंग का आरोप लगाकर दो छात्र नवोदय विद्यालय से भागे, कमरे में मिला लेटर

छात्रों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चों ने एक पत्र लिखकर भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने सीनियर छात्रों पर रैगिंग और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. बुधवार दोपहर लंच के बाद रेमेडियल क्लास में बच्चों के उपस्थित नहीं होने पर पूरा मामला खुलासा हुआ. बच्चों के नवोदय विद्यालय परिसर में नहीं होने से हड़कंप मच गया. प्राचार्य ने तुरंत ही पुलिस चौकी समेत अधिकारियों को सूचित किया और बच्चों के परिजनों को भी सूचना दी गई.

छिन्दवाड़ा : नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में रैगिंग से परेशान होकर दो बच्चों के स्कूल छोड़कर भागने का मामला सामने आया है. घटना के बाद से स्कूल प्रशासन और पुलिस दोनों बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं. आरोप है कि यहां 10वीं के दो छात्रों के साथ रैगिंग हुई थी. इससे परेशान होकर दोनों छात्र बुधवार दोपहर से गायब हो गए.

30 दिन बाद खुद लौट जाऊंगा परेशान मत होना

नवोदय विद्यालय सिंगेड़ी से गायब दसवीं के दो छात्रों ने एक पत्र स्कूल में छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि उन्हें कई दिनों से उनके सीनियर छात्रों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है. छात्र ने एक सीनियर का नाम लिखते हुए अन्य पर भी रैगिंग के आरोप लगाए हैं और कहा कि इससे मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया था. रविवार को धमकाए जाने व 1 हजार रुपए की मांग की गई थी. छात्र ने यह भी लिखा है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं नहीं मिलूंगा. मैं भाग रहा हूं, मर नहीं रहा. इसमें किसी भी शिक्षक का कोई का दोष नहीं है. गुस्सा शांत होने पर खुद 30 दिन बाद खुद घर चला आउंगा.

परिजनों ने प्रताड़ना के लगाए आरोप

स्कूल की सूचना पर सिंगोड़ी पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रताड़ना से तंग आकर बच्चे गायब हुए हैं. परिजनों के मुताबिक उन्होंने जाकर देखा तो बच्चे के रूम में कपड़े, कॉपी किताब और जूते-चप्पल पड़े हुए हैं. रूम में सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया और एक पत्र भी मिला है. परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

प्रशासन पुलिस कर रहा तलाश रैगिंग से किया इनकार

अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे ने बताया, '' नवोदय विद्यायल से दो छात्र बुधवार दोपहर पौने तीन बजे से गायब हैं. दोनों छात्र परासिया क्षेत्र के हैं. मैं जांच करने स्कूल गया था लेकिन लेकिन रैगिंग जैसी बात सामने नहीं आई है. प्राचार्य को जांच के निर्देश दिए हैं और परिवार को सूचना देकर बच्चों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं.'' वहीं, स्कूल प्रिंसिपल चंद्रशेखर पानकर ने कहा, '' दो बच्चे दीवार फांदकर भागे हैं. रैगिंग जैसी कोई बात नहीं है. गुमशुदगी की सूचना सिंगोड़ी पुलिस चौकी में दर्ज कराई है. सिंगोड़ी पुलिस चौकी इस मामले में जांच कर रही है.''

चौकी प्रभारी पंकज राय ने बताया, '' 2 छात्रों के स्कूल परिसर के पीछे की बाउंड्रीवाल कूदकर भागने की सूचना मिली है, प्राचार्य की शिकायत पर गुमशुदगी कायम कर पुलिस टीम जांच के लिए भेजी है.''