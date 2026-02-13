ETV Bharat / state

60 साल से कान से नहीं उतरा रेडियो, जापान तक गूंजा उदयभान का नाम, बनाए 1500 दोस्त

छिंदवाड़ा के उदयभान ठाकरे को 8 साल की उम्र से रेडियो से प्यार ( ETV Bharat )

उसी समय मेरी अंगुली उसी स्थान पर रुक गई और मैंने तुरत ही कॉपी पेन लेकर मार्क किया कि किस नंबर पर, किस समय और कितने बजे यह स्टेशन लगता है. इसके बाद मैं दूसरे दिन उसी जगह पर स्टेशन लगा कर रेडियो जापान सुनने लगा और जब मैंने पहला पत्र पोस्ट किया और रेडियो से मेरा पत्र पढ़ा गया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था. उसके बाद में कार्यक्रम सुनता रहा और पत्र भेजता रहा.''

60 साल की रेडियो से दोस्ती, विदेश से मिला सम्मान उदयभान ठाकरे बताते हैं कि, ''रेडियो से उनकी दोस्ती 60 साल पुरानी है. सबसे पहले उन्होंने जापानी रेडियो सुनना शुरू किया था. 'मेरा रेडियो जापान' हिंदी सुनने का अवसर तब प्राप्त हुआ जब डिजिटल ट्रांजिस्टर और ऐप नहीं हुआ करते थे. केवल बड़ा रेडियो और ट्रांजिस्टर हुआ करता था. तब एक दिन में अपने रेडियो के काटे को अपनी अंगुलियों से घुमा रहा था, तभी एक सुंदर और मीठी ध्वनि सुनाई दी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी. संगीत जब समाप्त हुआ और आवाज आई ये NHK रेडियो जापान की हिंदी सेवा है.

छिंदवाड़ा: शौक और जुनून बड़ी चीज है. उदयभान ठाकरे की उम्र जब 8 साल थी उस दौरान जब वे स्कूल जाते तो रास्ते में गांव जमीदारों के घरों में रेडियो बजता था. तब स्कूल छोड़कर उदय भान रेडियो सुनने के लिए खड़े हो जाते थे. रेडियो सुनने का जुनून इस कदर था कि उन्होंने बाद में इसे अपना शौक बना लिया और फिर फरमाइशी गीतों के लिए लेटर लिखना शुरू कर दिया. आज देश और दुनिया में रेडियो के जरिए करीब डेढ़ हजार उनके मित्र हैं. कई देशों से ऑडियंस का सम्मान मिल चुका है.

अब तक 1500 से ज्यादा रेडियो फ्रेंड बनाए (ETV Bharat)

पत्रिका में छपी लिफाफे की फोटो

उदयभान ठाकरे ने आगे बताया, ''इसी रेडियो के माध्यम से मेरे बहुत से रेडियो मित्र बने. जिसमें मुख्य चुन्नी लाल कैव्रत, रजनीश कुमार शर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, बद्री प्रसाद वर्मा और अन्य शामिल हैं. मुझे प्रसन्नता तब हुई जब अंक 14 मार्च 2009 को nhk श्रोता पत्रिका में मेरे लिफाफे की फोटो छपी थी. अंक 11 सितम्बर 2008 मेरी एक छोटी सी कविता छपी थी. उसके बाद मुझे बहुत से ग्रीटिंग कार्ड, वेरिफेशन कार्ड, रुमाल स्टीकर इत्यादि रेडियो जापान से प्राप्त हुए थे.

दिल्ली में मिला सम्मान

उन्होंने कहा, ''23 दिसंबर 2012 को भारत और जापान के राजनयिक रिश्तों की स्थापना के 60वें वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के जापान फाउंडेशन सभागृह में श्रोता मित्र और जापान से आए मुनिश शर्मा जी और ताकाशी निमी जैसे उद्घोषक से मिलकर बहुत ही खुशी हुई. इसके बाद 'बूझो तो जाने' प्रतियोगिता में भाग लेकर मुझे 3 प्रमाण पत्र प्राप्त हुए. मैंने रेडियो जापान से प्राप्त हुए कैलेंडर, फोटो कार्ड, टेबल कैलेंडर वाइस रिकॉर्ड इत्यादि अभी तक संभाल कर रखा हुआ है.''

जापान-चाइना रेडियो ने किया सम्मान (ETV Bharat)

डेढ़ हजार से ज्यादा मित्र, हजारों फरमाइश हुई पूरी

उदयभान ठाकरे ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''रेडियो सुनने के शौक ने पूरे देश सहित विदेश में उनके करीब डेढ़ हजार रेडियो मित्र बना दिए हैं, जिनसे भी लगातार संपर्क में हैं. इतना ही नहीं देश के कई रेडियो चैनल सहित आकाशवाणी और विदेश के रेडियो में उनके हजारों गाने प्रसारित हो चुके हैं और कई पत्र शामिल किए जा चुके हैं.''

घर में ही बना लिया रेडियो का म्यूजियम (ETV Bharat)

विदेश से आया था बुलावा, पासपोर्ट ने रोकी यात्रा

उदयभान ठाकरे ने बताया कि, ''उन्हें देशभर में कई जगह रेडियो के कार्यक्रमों में बुलावा आता है, वे जाते भी हैं. एक बार उन्हें रशिया से बुलावा आया था लेकिन साल 2008 में उनकी आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उनके पास पासपोर्ट नहीं था, इसके कारण वे रशिया नहीं जा पाए. लेकिन भारत में गुवाहाटी और दिल्ली में ज्यादातर रेडियो के कार्यक्रम होते हैं जहां पर श्रोता के रूप में पहुंचते हैं और वहां उन्हें सम्मान भी मिलता है.''

घर में ही बना लिया रेडियो का म्यूजियम

उदय भान ठाकरे की रेडियो के प्रति ऐसी दीवानगी है कि, उन्होंने नवीन रेडियो श्रोता परिवार का ही गठन कर लिया है. जिसके चलते हर दिन भी अलग-अलग रेडियो स्टेशनों में पत्र लिखते हैं. इसके साथ ही उनके पास एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें करीब 15 से 20 प्रकार के रेडियो और ट्रांजिस्टर है, जो उनके पिताजी के समय से हैं. हालांकि अभी रेडियो के साथ-साथ मोबाइल में भी आकाशवाणी और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं.