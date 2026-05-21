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फीस नहीं चुकाया, तो नहीं मिलेगी टीसी, छिंदवाड़ा के निजी स्कूलों की शिक्षा अधिकारी को चुनौती

छिंदवाड़ा के निजी स्कूलों की शिक्षा अधिकारी को चुनौती ( Source: Getty Image )