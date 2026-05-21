फीस नहीं चुकाया, तो नहीं मिलेगी टीसी, छिंदवाड़ा के निजी स्कूलों की शिक्षा अधिकारी को चुनौती
छिंदवाड़ा निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को मानने से किया इनकार, छात्रों की टीसी देने के लिए कहा तो जाएंगे कोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 11:26 AM IST
छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा में अधिकारियों के आदेशों को निजी स्कूल किस तरह ठेंगा दिखाते हैं एक पत्र से अंदाजा लगाया जा सकता. जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी स्कूल किसी बच्चे की फीस बाकी है तो भी वह टीसी देने से मना नहीं कर सकता. इसके बाद निजी स्कूलों के संगठन ने अधिकारी का विरोध करते हुए एक पत्र जारी किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है.
फीस नहीं चुकाया, नहीं मिलेगी टीसी
छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में निजी स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को नकारते हुए कहा है कि "जब तक स्कूल का ₹1 भी किसी भी छात्र के ऊपर बकाया रहेगा उसे स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) नहीं दिया जाएगा. अशासकीय शाला संघ के अध्यक्ष आंतनु दासगुप्ता ने बताया कि "हर स्कूल में विद्यार्थियों से संबंधित कई प्रशासनिक एवं शैक्षणिक प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं. इनमें शुल्क सत्यापन, पुस्तकालय सामग्री का मिलान, परिवहन देयक, दस्तावेज परीक्षण एवं अभिलेखीय प्रविष्टियां शामिल रहती हैं. इन प्रक्रियाओं को पूर्ण किए बिना तत्काल टी.सी. जारी करना व्यवहारिक रूप से कठिन होने के साथ-साथ भविष्य में विधिक एवं प्रशासनिक विवादों का कारण भी बन सकता है."
कई निजी स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब
निजी स्कूल संगठन के सचिव मनीष तिवारी ने बताया कि वर्तमान समय में कई निजी स्कूल आर्थिक चुनौतियों एवं लंबित शुल्क की समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसी स्थिति में बिना शुल्क जमा कराए तत्काल टी.सी. जारी करने का दबाव विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. संघ का मत है कि शुल्क भुगतान एवं आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद ही टी.सी. जारी किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रक्रिया है. संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि निजी विद्यालयों पर लगातार प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में निजी स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका है."
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अशासकीय शाला संघ ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निजी स्कूलों के अधिकारों की अनदेखी करते हुए इसी प्रकार एकपक्षीय निर्देश जारी किए जाते रहे, तो संघ अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होगा.
टीसी मार्कशीट नहीं बनाई जा सकती बंधक
छिंदवाड़ा के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पीएल मेश्राम ने बताया कि "कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की फीस बकाया होने पर टीसी या मार्कशीट बंधक नहीं बना सकता है. यह गैरकानूनी है इसको लेकर हमारे पास कुछ शिकायत आई थी जिसके बाद निर्देशित किया गया था कोई भी स्कूल अगर ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. निजी स्कूल के संगठनों ने अगर ऐसा पत्र जारी किया है तो इसकी जांच की जाएगी."