छात्र ने पुस्तकें नहीं, स्कॉलरशिप मिली तो खरीद ली गन, फिर एक चक्कर ने पहुंचा दिया जेल
छिंदवाड़ा में स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी पिस्टल, मुनाफा कमाने के चक्कर में बेचने की तैयारी में था. पुलिस ने घेराबंदी कर हथियार सहित दबोचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 8:26 PM IST
छिन्दवाड़ा: सरकार कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप इसलिए देती है ताकि आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, लेकिन कुछ युवा इस आर्थिक सहयोग का गलत उपयोग कर खुद को अपराध की राह पर धकेल देते हैं. ऐसा ही चौंकाने वाला मामला छिंदवाड़ा में सामने आया है, जहां स्कॉलरशिप की रकम से देशी पिस्टल खरीदने और बेचने का घिनौना खेल खेला जा रहा था. छिंदवाड़ा देहात पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है.
स्कॉलरशिप के रुपए से खरीदी थी पिस्टल
थाना प्रभारी देहात गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि "मुखबिर से सूचना मिली थी कि रोहना बाईपास पर एक व्यक्ति देशी पिस्टल बेचने की फिराक में है. देहात पुलिस ने घेराबंदी कर मऊ के अंकित झिनझोनकर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद की. पूछताछ पर आरोपी ने बताया गया कि स्कॉलरशिप से मिले रुपयों से उसने पंचशील कालोनी में रहने वाले हर्ष उर्फ अनुराग तिवारी ने नागपुर रोड पर 18,000 रुपये में पिस्टल खरीदी थी."
खरगोन से जुड़े हथियार तस्करी के तार
पुलिस ने हर्ष तिवारी को हिरासत में लिया तो उसने बताया कि ये पिस्टल उसने 15 हजार रुपये में खरगोन के एक व्यापारी से रिंग रोड पर खरीदी थी. इसके बाद उसने ये पिस्टल अंकित को बेच दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश किया. पुलिस ने बताया कि "आरोपी हर्ष तिवारी पहले से ही हथियार तस्करी के धंधे में लिप्त है. उसके ऊपर 5 मामले दर्ज है. जिसमें 2 आर्म्स एक्ट, एक हत्या और 2 मामले मारपीट के हैं. ये लगभग 2 महीने पहले ही नरसिंहपुर जेल से छूटकर बाहर आया है."
रुपए कमाने की लालच में बढ़ रही तस्करी
कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा के कोतवाली थाने में भी अवैध हथियारों की तस्करी का मामला आया था, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसमें भी एक देशी पिस्टल और दो कारतूस, चारों लोगों ने एक दूसरे को पैसे कमाने की लालच में रेट बढ़ा कर बेचे थे. कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाहत युवाओं को ऐसे अपराधों के दलदल में झोंक रही है.
मनोवैज्ञानिकों ने बताई अपराध बढ़ने की वजह
मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कामना वर्मा ने बताया कि "आजकल की लाइफस्टाइल बच्चों के दिमाग में सीधा असर डालती है. दूसरे बच्चों की ज्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर बच्चे खुद अपने शौक पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर घर में आर्थिक स्थिति उतना खर्च करने की हो.
ऐसे में बच्चों को मानसिक रूप से माता-पिता को तैयार करने की जरूरत होती है कि हमारी क्या जरूरतें हैं और किस हिसाब से हमें रहना होगा. कम समय में ज्यादा पैसा कमाकर या फिर शौक पूरा करने के लिए युवा ऐसे कदम उठा लेते हैं. उनकी काउंसलिंग जरूरी है."