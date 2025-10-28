भयंकर अपराध की हो गई थी प्लानिंग, छिंदवाड़ा पुलिस को लगी भनक तो जेल पहुंचे 8 आरोपी
छिंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बड़े अपराध को अंजाम देने से पहले ही किया फेल, पुलिस के शिकंजे में आरोपी.
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा पुलिस ने एक बड़े अपराध को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया है. पुलिस एटीएम को काटकर डकैती करने की योजना बनाने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी के पास से हथियार बरामद हुए हैं. इन आठ आरोपियों में 4 नाबालिग भी हैं. सभी को कोर्ट में पेश किया गया है.
डकैती में खलल डालने वालों को मारने का था प्लान
देहात थाना के टीआई विजय राव माहोरे ने बताया कि "हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि छिंदवाड़ा नरसिंहपुर रोड के पास मयंक कोठारी के खाली प्लाटिंग एरिया में तीन बाइक खड़ी थी, वहीं बाइकों के पास 8-9 आदमी बैठे हैं. जिनके पास गैस कटर, तलवार, चाकू, लोहे की रॉड, आरी आदि सामान है. वह सब आपस में बात कर रहे हैं कि रात करीबन 12 से 01 बजे के बीच गांगीवाड़ा रोड में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम गैस कटर से काटकर उसमें डकैती डालना है, जो भी हमें रोकने का प्रयास करेगा, उसे खत्म कर देंगे."
घेराबंदी कर पुलिस की टीम ने पकड़ा
सूचना के बाद गंभीरता से लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया. थाने से अतिरिक्त पुलिसबल बुलाकर अलग-अलग पुलिस पार्टी बनाकर घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्त में लिया गया. उनके पास से डकैती में उपयोग करने के लिए गैस कटर, तलवार, चाकु, नकाब, लोहे की रॉड व दो बाइक, एक स्कूटी बरामद की गई. सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध क्र. 496/25 धारा 310(4),310(5) BNS, 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है. आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया है.
आठ आरोपियों में 4 नाबालिग शामिल
पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर के 6 आरोपियों के साथ दो छिंदवाड़ा के भी शामिल थे. पुलिस ने बताया कि पकड़े गये 8 आरोपियों में 4 नाबालिग आरोपी नागपुर के अलग-अलग जगह से हैं. गिरफ्तार आरोपियों के नाम तपीश बागडे निवासी हरिजन कॉलोनी जिला नागपुर (महाराष्ट्र), आकाश डागोरिया उम्र 33 साल निवासी इन्दौरा गली नं. 03 जिला नागपुर, अनुज नामदेव उम्र 23 साल निवासी फ्रेंडस कॉलोनी खजरी थाना देहात जिला छिंदवाड़ा, (4) अंशुल उइके उम्र 18 साल निवासी कृष्णा नगर थाना देहात जिला छिंदवाड़ा. इसके साथ ही चार नाबालिग भी शामिल थे.