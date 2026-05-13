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सोना के बगैर शादी थोड़ी अजीब!, पीएम मोदी की अपील पर छिंदवाड़ा के लोगों का रिएक्शन

पीएम मोदी की अपील पर छिंदवाड़ा की राय अलग, काफी बड़े-बड़े काफिले के साथ चलते हैं मंत्रीगण, पहले ऊपर स्तर से करनी चाहिए अपील.

PM Modi Appeal mixed reactions
पीएम मोदी की अपील पर छिंदवाड़ा के लोगों का रिएक्शन (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 6:21 PM IST

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Updated : May 13, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
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छिंदवाड़ा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सोना नहीं खरीदने और अन्य चीजों का कम से कम इस्तेमाल करने की अपील की थी. उनके इस आह्वान का छिंदवाड़ा की जानता में मिली-जुली राय देखने को मिल रही है. लोगों का मानना है कि सोने के बगैर शादी थोड़ी अजीब सी लगती है. वहीं, व्यापारी धंधे पर असर को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.

प्रधानमंत्री की अपील पर जनता की राय

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ईटीवी भारत की टीम ने आम जनता के बीच में पहुंचकर प्रधानमंत्री की अपील को लेकर उनकी राय जाने की कोशिश की. इस दौरान लोगों की मिली जुली राय देखने को मिली. मंदिर में पूजा करने पहुंचीं राजेश्वरी चौरसिया ने कहा, "हम प्रधानमंत्री की अपील की सराहना करते हैं, वह हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति हैं और देश चला रहे हैं. जनता को हमेशा उनके निर्णय का साथ देना चाहिए." वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ लोगों से अपील करने की बजाए वे खुद के नेताओं को भी हिदायत दें कि उनकी बातों का अनुसरण करें."

पीएम मोदी की अपील पर लोगों की अलग-अलग राय (ETV Bharat)

दो दिन गूंजेंगी शहनाइयां

पंडित नंदकिशोर शर्मा ने बताया, "मई के महीने में 13 मई और 15 मई को शादी के मुहूर्त हैं. इसके बाद 17 मई से अधिकमास शुरू हो रहा है. इसके बाद से शादी बंद हो जाती है. फिर नवंबर के महीने से शादी के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है धातुओं में स्वर्ण मैं हूं. इसलिए धातुओं में सबसे उत्तम धातु सोना कहलाता है. सोने से बने आभूषण शादी सहित कई कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है."

pm modis appeal not buy gold
सोना के बगैर शादी थोड़ा अजीब (IANS)

मानसरोवर कंपलेक्स में वीडियो एडिटिंग और डॉक्यूमेंट्री की दुकान चलाने वाले निशांत गौतम ने कहा, "सरकार द्वारा आम जनता से अपील करने से पहले उन्हें ऊपर के स्तर से पहले शूरू करना चाहिए. फिर आम जनता से ऐसा करने का आह्वान करना चाहिए. क्योंकि आम जनता मुश्किल से एक या दो दिन वाहन से चल पाती है. वहीं, बड़े मंत्रीगण काफी बड़े-बड़े काफिले के साथ चलते हैं, जिसमें 50 से 100 गाड़ियां तक शामिल रहती हैं. इससे बचने से पेट्रोल-डीजल की बचत होगी."

Last Updated : May 13, 2026 at 6:53 PM IST

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