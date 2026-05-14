गुहार लगाते-लगाते घिस गई चप्पल, ऑफिसों में 400 से ज्यादा आवेदन, हाथ लगा सिर्फ आश्वासन
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हटा दिए गए थे छिंदवाड़ा में स्पीड ब्रेकर. जनसुनवाई, कलेक्टर और नगर निगम से परेशान हुए समाजसेवी नागेंद्र सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:30 PM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में करीब 2 साल में 200 से ज्यादा जनसुनवाई में आवेदन और करीब 200 बार कलेक्टर के सामने गुहार लगाने के बावजूद मामले की सुनवाई नहीं हुई. आवेदक समाजसेवी का यह आरोप है कि शहर में स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए आवेदन पर आवेदन दिए, लेकिन कई साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है.
चुनाव प्रचार में हटा दिए थे स्पीड ब्रेकर
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान छिंदवाड़ा में प्रचार और रोड शो के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे, इसी दौरान नगर निगम ने उस रूट से सभी स्पीड ब्रेकर हटा दिए थे. चुनाव के बाद से ही समाजसेवी दयानंद चौरसिया लगातार स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कलेक्टर कार्यालय, जनसुनवाई और नगर निगम में आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनके आवेदनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई. आवेदक दयानंद चौरसिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने से लोग तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं जिसका खामियाजा दुर्घटना के रूप में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है.
'400 से ज्यादा आवेदन बेअसर'
समाजसेवी दयानंद चौरसिया ने ईटीवी भारत को बताया, "छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए हमने करीब 200 आवेदन कलेक्टर की जनसुनवाई, 200 आवेदन कलेक्टर कार्यालय और 50 से ज्यादा आवेदन नगर निगम में दे चुके हैं. सभी आवेदनों की मेरे पास कॉपी है. हर बार काम करने का आश्वासन देकर छोड़ दिया गया. स्पीड ब्रेकर बनाना तो दूर की बात अब तो सड़क की हालत भी खराब हो रही है."
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जनता की सुविधाओं के लिए लगातार आवेदन और निवेदन करने वाले दयानंद चौरसिया ने कहा, "जब प्रशासन और सरकार उनकी बात नहीं सुनते हैं तो वे खुद भी काम करना शुरू कर देते हैं. अधिकतर सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से दुर्घटना होती है, इन गड्ढों को वे इसलिए भरते हैं ताकि किसी तरीके से प्रशासन तक उनकी बात पहुंचे और जनता का भला हो सके."