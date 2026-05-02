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पेड़ कटे तो प्रिंस ने बनाया हजारों घोंसला, परिंदों को एक लाख आशियाना देने की गोल्डमैन जिद

एक लाख घर बनाने का टारगेट जीव दया के लिए काम करने वाले प्रिंस द गोल्डमैन का संकल्प है कि, वह एक लाख छोटे-छोटे सुंदर से घर बनाकर पक्षियों के लिए छिंदवाड़ा से ग्वालियर तक चौक चौराहे और पार्कों में लगाएगा. युवा का कहना है कि, ''पहले हमारे घरों दरवाजे और आंगन तक चिड़िया आती थी. घर में दादी उनको दाना डलवाती थी और हमें बड़ा सुकून मिलता था, लेकिन अब वह नजारे खत्म हो गए हैं, क्योंकि चिड़िया के लिए घर नहीं बचे हैं. जहां वह घर बनाती थी उन पेड़ों को भी काट दिया जा रहा है. उसने संकल्प लिया है कि वह छोटे-छोटे घर बनाकर लगाएगा ताकि उन्हें रहने के लिए जगह मिल सके.''

छिंदवाड़ा: इंसान खुद के लिए तो सुख सुविधाओं से भरपूर सुंदर-सुंदर घर बनाकर रहता है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके रहने के लिए जहां घर बनाए जाते हैं उन पेड़ों को भी काट दिया जा रहा है. पक्षियों के लिए सुंदर सा घर बनाकर गली मोहल्ले और पार्कों में लगाने का काम एक युवक कर रहा है. युवक का टारगेट है कि 1 लाख घर बनाकर पक्षियों के लिए लगाएगा.

घर के साथ-साथ लोगों गिफ्ट भी बांटता है यह ग्रुप

प्रिंस द गोल्डमैन के साथ दो टीम काम करती हैं. एक टीम का नाम है पंछियों का आशियाना और दूसरी टीम का नाम द गोल्डमैन, जो भी छोटे बच्चे समाज सेवा के साथ-साथ ऐसे काम करते हैं जिससे जीव दया का संदेश मिले या पर्यावरण बच सके. ऐसे लोगों को यह टीम गिफ्ट भी देती है. करीब 8 महीने से पक्षियों के लिए आशियाना बनाकर लगाने और बांटने का काम कर यह टीम अब तक 6800 आशियाना बनाकर लगवा चुकी है.

1 लाख आशियाना लगाने की जिद करोड़ों रुपए करेगा खर्च (ETV Bharat)

सोना पहनने का है शौकीन इसलिए नाम रखा प्रिंस द गोल्डमैन

युवा मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाले हैं. सोना पहनने के शौक के चलते खुद का नाम प्रिंस द गोल्ड में रखा. जब भी घर से निकलते हैं तो हाथ पैर और गले से लेकर सभी अंगों में सोने की आभूषण पहने हुए होते हैं. इसलिए पहचान भी प्रिंस दा गोल्डमैन के नाम से हो गई है. प्रिंस दा गोल्डमैन ने यह तो नहीं बताया कि, वह कितना सोना रखते हैं. लेकिन यह जरूर बताया है कि जीव दया ही उनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि जियो और जीने दो को सार्थक किया जा सके.

परिंदों को बचाने के लिए युवा ने लिया संकल्प (ETV Bharat)

₹120 का खर्च आता है आशियाना बनाने में

पक्षियों के लिए जो आशियाना बनाने का टारगेट प्रिंस दा गोल्डमैन ने रखा है, इसमें एक आशियाने की कीमत करीब 120 रुपए होती है. इसलिए लिहाज से अगर प्रिंस 1 लाख आशियाना बनाकर लगवाते हैं तो करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे. प्रिंस यह आशियाना छिंदवाड़ा सहित ग्वालियर और उन लोगों को भी देने की बात करते हैं, जहां से लोग इस अभियान में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं.