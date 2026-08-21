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गर्भवती ने बारिश में कपड़े के झूले में तय किया 8 KM, चेहरा देखने से पहले ही मां ने खोया बच्चा

छिंदवाड़ा में प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को कपड़े के झूले में पहुंचाया अस्पताल ( ETV Bharat )