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अस्पताल में पंचर पड़ी एंबुलेंस, 100 KM दूर से दूसरी पहुंची, घर पर हुई डिलीवरी, प्रसूता की मौत

तामिया ब्लॉक के टॉपरवानी गांव में समय पर एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिलने के कारण प्रसूता को जान गंवानी पड़ी. परिजनों का कहना है महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी. पति देवी सिंह ने एंबुलेंस 108 को फोन किया, लेकिन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर एंबुलेंस पंक्चर बताई गई. फिर 100 किलोमीटर दूर पगारा से एंबुलेंस भेजी गई.

छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश में लचर स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ हो रही घटनाएं विचलित कर देती हैं. 108 एंबुलेंस की इतनी गंभीर शिकायतें आने के बाद भी सुधार होता नहीं दिख रहा है. अब छिंदवाड़ा में गर्भवती महिला को 108 एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिलने से उसकी घर पर ही मौत हो गई.

काफी देर से आई दूसरी एंबुलेंस, महिला की मौत

टॉपरवानी से पगारा करीब 100 किलोमीटर दूर है. जब तक एंबुलेंस पहुंची, महिला की घर पर ही डिलीवरी हो गई. आनन फानन में महिला को एंबुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चावलपानी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को तामिया रेफर किया गया. पगारा से लेट आई एंबुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चावलपानी से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर तामिया रेफर किया गया, जहां रास्ते में महिला की मौत हो गई.

प्रसूता अस्पताल पहुंची तो वहां भी इलाज नहीं मिला

पीड़ित पति देवी सिंह ने बताया "करीब 10 बजे एंबुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर 108 में कॉल किया था. वहां से उसे दूसरी एंबुलेंस भेजने की बात कही गई और करीब 1 बजे उसके घर एंबुलेंस पहुंची. जब तक उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन पत्नी की हालत खराब थी. इसलिए उसे सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र चावलपानी लेकर गए. वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी. वहां के डॉक्टर और नर्स ने एंबुलेंस के भीतर ही करीब 2 घंटे तक उसका इलाज किया. इसके बाद तामिया रेफर कर दिया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

अस्पताल के बाहर 2 घंटे एंबुलेंस में ही इलाज

108 सर्विस के जिला कोऑर्डिनेटर प्रभोजोत सिंह ने बताया "चावलपानी स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक एंबुलेंस है, लेकिन उसके टायर खराब हो जाने की वजह से कई दिनों से खड़ी है. एंबुलेंस के ब्रेकडाउन होने की स्थिति की सूचना सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा चुकी है. सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पगारा से दूसरी एंबुलेंस की व्यवस्था करके भेजी गई थी. उसी से महिला को चावलपानी लाया गया. एंबुलेंस में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन करीब 2 घंटे तक एंबुलेंस के भीतर ही इलाज किया गया, जिसकी वजह से सिलेंडर में निर्धारित मात्रा की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी."

जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन

इस मामले पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरेश गोनन्ने का कहना है"एंबुलेंस खराब होने की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन लापरवाही कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच कराई जा रही है. संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."