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एक ऐसी मूर्ति जिसे गढ़ा नहीं गया, बल्कि खुद हुई प्रगट, कहते हैं अनगढ़ हनुमान

मंदिर की सेवादार राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि "मंदिर कितना पुराना है, इसका कोई इतिहास नहीं है, लेकिन इस मूर्ति की सेवा करते हुए मुझे ही करीब 40 साल हो गए हैं. पहले यह मूर्ति छोटी थी, लगातार धीरे-धीरे यह बड़ी हो रही है. यह मूर्ति स्वयं यहां प्रकट हुई थी. इसे किसी ने बनाया नहीं है और ना ही कोई कलाकारी की गई है. इसलिए इसकी विशेष पूजा की जाती है. लोग यहां पहुंचते हैं और अर्जी लगाकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं.

छिंदवाड़ा: एक ऐसी मूर्ति जिसमें ना तो हथौड़े चले ना ही किसी कलाकार ने कलाकारी की, मतलब कि जिसे किसी ने गढ़ा ना हो ऐसी मूर्ति को स्वयंभू कहते हैं. ऐसी ही एक मूर्ति छिंदवाड़ा के पोस्ट ऑफिस परिसर में है. जिसे अनगढ़ हनुमान मंदिर कहते हैं. जिसका मतलब होता है, जिससे गढ़ा ना गया हो. आइए जानते हैं अनगढ़ हनुमान मंदिर की विशेषताओं के बारे में.

सेवादार बताते हैं कि चाहे रामनवमी का मौका हो या फिर हनुमान जयंती, यहां सबसे पहले पूजा की जाती है. सबसे प्राचीन मंदिर होने की वजह से लोगों की आस्था भी यहां ज्यादा है. हालांकि इसके सामने ही एक बड़ा मंदिर अनगढ़ हनुमान मंदिर बना दिया गया है. जहां पर सीमेंट और कंक्रीट से बनी बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है."

अनगढ़ हनुमान मंदिर (ETV Bharat)

सिंदूर की विशेषता लगाने होती है बीमारी दूर

मंदिर में लगातार आने वाले भक्त सतीश चौरसिया ने बताया कि "वह अपने पिताजी के साथ इस मंदिर में पूजा करने आते थे और उनके पिताजी दादा के साथ हमारी पांचवीं पीढ़ी से हम लगातार यहां पूजा करते हैं. यहां भगवान के सिंदूर की खास विशेषता है, जो भगवान का सिंदूर ले जाकर किसी भी मनोकामना करता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को लगाता है, जो किसी बीमारी से पीड़ित हो बीमारी भी ठीक हो जाती है.

हनुमान जयंती पर होगी विशेष पूजा, किया जाएगा भंडारा

छिंदवाड़ा शहर में हनुमान जयंती पर विशेष रूप से पूजा की जाती है. सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही अभिषेक और पूजा के बाद फलाहारी भंडारी का आयोजन किया जाता है. अनगढ़ हनुमान मंदिर में भी सुबह से ही पूजा का दौर चलेगा और फिर उसके बाद भंडारा कर प्रसाद वितरित किया जाएगा. पोस्ट ऑफिस परिसर में होने की वजह से मंदिर को विस्तारित करने में समस्या आ रही है, लेकिन यहां की विशेषताओं के कारण भक्तों का तांता लगा रहता है.