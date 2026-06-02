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सिंहस्थ के लिए छिंदवाड़ा पुलिस की ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश पुलिस का स्पेशल प्लान

छिंदवाड़ा पुलिस भी सिंहस्थ महाकुंभ में रहेगी तैनात, हर तरह की परिस्थिति से निपटने की तैयारी, छिंदवाड़ा से महेंद्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA POLICE TRAINING 2026
हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी में छिंदवाड़ा पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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छिन्दवाड़ा : देश के सबसे बड़े महापर्व सिंहस्थ 2028 की तैयारियां केवल उज्जैन तक सीमित नहीं है. बल्कि प्रदेश के हर जिले में इसे लेकर तैयारियां हो रही हैं. उज्जैन सिंहस्थ के लिए छिंदवाड़ा पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसके चलते 6 दिनों तक यहां पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि किस तरह महाकुंभ में कानून व्यवस्था और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी संभालना है, करोड़ों की भीड़ में आतंकी और नक्सली एक्टिविटी को कैसे पहचाना जा सके और फिर उसे बिना किसी हंगामे के किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके.

छिंदवाड़ा पुलिस भी सिंहस्थ महाकुंभ में रहेगी तैनात

पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में सिंहस्थ-2028 के लिए 6 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ महाकुम्भ को सफल, सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष प्लान बनाया गया है. इसी प्लान के तहत जिला पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड व विभिन्न शाखाओं और कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण व यातायात व्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु पुलिस बल को आवश्यक दक्षता व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है.

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सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का स्पेशल प्लान (Etv Bharat)

महाकुम्भ में मित्र की भूमिका निभाती है पुलिस

पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने ट्रेनिंग में पुलिस कर्मियों को बताया कि सिंहस्थ महाकुम्भ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन होता है. ऐसे विशाल आयोजन में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है. प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकेंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, क्योंकि ऐसे बड़े आयोजन में पुलिस ही आम जनता की मित्र होती है.

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सिंहस्थ के लिए छिंदवाड़ा पुलिस को भी दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग (Etv Bharat)

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आतंकी और नक्सली एक्टिविटी की कैसे करें पहचान?

रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी ने बताया, '' प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों को उज्जैन का ऐतिहासिक व भौगोलिक परिचय, भीड़ नियंत्रण व जनसमूह प्रबंधन की आधुनिक तकनीकें, आतंकवादी व नक्सली गतिविधियों की पहचान व उनसे बचाव के उपाय, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम छिंदवाड़ा पुलिस की कार्यकुशलता, समन्वय क्षमता एवं आपदा प्रबंधन कौशल को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे आगामी सिंहस्थ-2028 में उत्कृष्ट पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.''

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छिंदवाड़ा पुलिस भी सिंहस्थ महाकुंभ में रहेगी तैनात (Etv Bharat)

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2 महीने तक चलेगा सिंहस्थ महाकुंभ

मध्य प्रदेश के उज्जैन में 27 मार्च से 27 मई तक दो महीने महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए अभी से मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 18000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं. सुरक्षा के लिए यहां उज्जैन के 100 प्रमुख चौराहों पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम और AI आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है.

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