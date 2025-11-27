यात्री निवास में गंदे काम की सूचना पर पुलिस ने मारी रेड, कमरों में थी होटल जैसी सुविधा
छिंदवाड़ा में देह व्यापार के शक में पुलिस ने एक मकान में मारा छापा, मौके से मिले 4 छात्र-छात्राएं.
छिंदवाड़ा: नागपुर रोड स्थित एक मकान में गुरुवार को छिंदवाड़ा पुलिस ने छापामार कार्रवाई की. पुलिस ने मौके से 2 लड़के और 2 लड़कियों को एक मकान से बरामद किया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान मालिक द्वारा यहां देह व्यापार कराया जाता है. वहीं इस तीन मंजिला भवन पर यात्री निवास का बोर्ड लगा है. मकान मालिक ने देह व्यापार के आरोपों को साफ इनकार कर दिया है. उसका कहना है कि यहां पर कम खर्चे पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है.
स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने मारी रेड
इस मकान के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की है कि यहां देह व्यापार होता है. उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी इसकी शिकायत की थी. गुरुवार को कुछ लड़के और लड़कियां मकान में पहुंचे थे, तभी पास के किसी व्यक्ति ने छिंदवाड़ा एसपी को इसकी सूचना दे दी. स्थानीय पुलिस ने तत्काल दबिश दी तो मौके से 2 लड़के और 2 लड़कियां मिलीं. पुलिस ने चारों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. 18 कमरों वाले इस मकान में होटल जैसी सुविधाएं है. सभी कमरों में बेड लगे थे.
पुलिस को कमरे में नहीं मिला कोई अवैध समान
कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया कि "मकान रीवा के रहने वाले अनिल द्विवेदी का है. उन्हें भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है. पूछताछ में अनिल द्विवेदी ने बताया है कि उन्होंने कमरा किराए पर देने के लिए मकान बनवाया है. यहां पर लगातार किरायेदार आते रहते हैं.
आज भी पूछताछ के लिए कुछ युवक युवतियां आए थे. आशीष धुर्वे ने बताया कि "हमें वहां पर ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि और संदिग्ध सामान नहीं मिले हैं, जिससे ये साबित हो कि मकान में देह व्यापार हो रहा था. हालांकि मौके पर 2 स्कूली लड़की और 2 लड़के मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है."