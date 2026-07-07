हरभजन सिंह बनकर पंजाब में रहने लगा साबिर अली, छिंदवाड़ा पुलिस ने घेरकर दबोचा
छिंदवाड़ा के शराब कारोबारी की मोटी रकम लेकर फरार युवक को चंडीगढ़ से पकड़ा. फर्जी डाक्यूमेंटस जब्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 11:15 AM IST
छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा पुलिस ने चंडीगढ़ से एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो एक व्यक्ति के 5 लाख रुपये लेकर गायब हो गया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रहने लगा. उसने अपना नाम भी बदल लिया था. खास बात ये है कि आरोपी का रहन-सहन हाई-फाई है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. पुलिस को उम्मीद है कि इससे कुछ और मामले खुल सकते हैं.
शराब ठेके का कलेक्शन 5 लाख लेकर फरार
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए साबिर अली ने हरियाणा में अपना फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया. इसके बाद वह छिंदवाड़ा में शराब ठेकेदार के यहां नौकरी करने लगा. कुछ सालों तक नौकरी के बाद वह लाखों रुपए नगद लेकर फरार हो गया. कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया "कवंजीत सिंह बेदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका शराब का ठेका है. खमारपानी वाली शराब दुकान पर काम करने वाला हरभजन सिंह उर्फ हरभेज सिंह निवासी हिसार हरियाणा, 20 जून को शराब दुकानों के कलेक्शन का करीब साढ़े 5 लाख लेकर जमा करने गया था. लेकिन वह गायब हो गया."
छिंदवाड़ा पुलिस ने कई स्थानों पर मारे छापे
छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी के मिलने के संभावित स्थान हरियाणा के हिसार, उत्तराखंड के रुद्रपुर, पंजाब के लुधियाना में दबिश दी. चंगढ़ में आरोपी कथित हरभजन सिंह को पकड़ा गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम साबिर बताया. तलाशी में उसके पास दो आधार कार्ड मिले. एक पर साबिर अली, दूसरे पर हरभजन सिंह था. कड़ाई से पूछताछ पर बताया कि उसका असली नाम साबिर अली है, जो सौरलीकला जिला उधमपुर नगर उत्तराखण्ड का रहने वाला है.
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हरियाणा से बनवाए फर्जी डाक्यूमेंट्स
आरोपी ने बताया कि उसने हरियाणा से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए. बचपन में माता-पिता की मौत के बाद उसने सिखों के बीच रहकर काम किया. इस दौरान वह अच्छी पंजाबी बोलने लगा. 5-6 साल पहले हरियाणा से फर्जी आधार कार्ड व ड्राइविंग लायसेंस हरभजन सिंह के नाम का बनवाया. इसी नाम से छिंदवाड़ा में नौकरी कर रहा था और इसी का फायदा उठाकर रुपये लेकर फरार हो गया. रुपयों को आरोपी ने मोबाइल खरीदने, अच्छे होटलों में रुकने एवं घूमने में खर्च कर दिये.