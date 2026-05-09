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छिंदवाड़ा में लोगों को डराया धमकाया तो खैर नहीं, गुंडे बदमाशों की शहर में कराई पैदल परेड

छिंदवाड़ा पुलिस ने लोगों को धमकाने और डराने वाले गुंडों का निकाला पैदल जुलूस. शहर की बिगाड़ रहे थे कानून व्यवस्था.

CHHINDWARA CRIMINALS PARADES
गुंडे बदमाशों की शहर में कराई पैदल परेड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ी और बेवजह लोगों को डराया धमकाया तो ऐसे गुंडे बदमाशों की छिंदवाड़ा में खैर नहीं. पुलिस ने राह चलते लोगों को डराने और धमकाने वाले गुंडों को सबक सिखाने ऐसा अभियान चलाया है, जिससे गुंडे बदमाश ऐसी हरकत करने पर सिर्फ सोचते ही नहीं बल्कि शर्म से पानी-पानी भी हो जाते हैं. छिंदवाड़ा पुलिस ऐसे गुंडे बदमाशों का शहर में पैदल जुलूस निकाल रही है.

गुंडे बदमाशों का पुलिस ने निकाला सरेआम जुलूस

छिंदवाड़ा शहर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. कोतवाली थाना पुलिस ने असामाजिक तत्वों और गुंडों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका शहर में पैदल जुलूस निकाला.

थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया, "इस कार्रवाई का उद्देश्य बदमाशों में पुलिस का खौफ पैदा करना और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम करना है. 6 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मुख्य सड़कों पर पैदल घुमाया. लोगों को डराने धमकाने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की लगातार शिकायतें मिलने के कारण इन आरोपियों का शहर में पैदल जुलूस निकाला गया."

लोगों को डराने धमकाने वाले बदमाशों की छिंदवाड़ा में खैर नहीं (ETV Bharat)

'गुंडागर्दी कर लोगों को करते थे परेशान'

कोतवाली थाना पुलिस ने 6 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया. थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया, "गिरफ्तार आरोपियों में पूर्वांश, मोहम्मद साबिर, प्रियांश डहरिया, अर्सिल, आतिफ और रिजवान खान शामिल हैं. इन सभी पर लोगों को डराने धमकाने और क्षेत्र में अशांति फैलाने का आरोप है. गिरफ्तार बदमाशों को पुलिस सुरक्षा के बीच शहर की मुख्य सड़कों से पैदल ले जाया गया." इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े होकर कार्रवाई को देखते रहे.

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया, "कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और जनता की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है." पुलिस की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की है और शहर में कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई है.

पहले भी पुलिस ने किया है जुलूस निकालने का काम

छिंदवाड़ा शहर में कोतवाली थाना देहात थाना और कुंडीपुरा थाना सहित एक महिला थाना भी है. इसके पहले भी लगातार बदमाशों के द्वारा लोगों को परेशान कर उन्हें डराने धमकाने की शिकायत मिलने के मामले के साथ ही सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने और दूसरे मामलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकालने का काम किया था.

देहात थाना और कुंडीपुरा थाने पुलिस ने कई बार बदमाशों का जुलूस निकाला था. एसपी अजय पांडे का कहना है, "जो भी कानून व्यवस्था को बिगड़ने का काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

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