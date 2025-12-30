ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा पुलिस ने गुंडों का भरे बाजार जुलूस निकाला, पैदल चलने लायक नहीं छोड़ा

छिंदवाड़ा में रंगदारी वसूलने और गुंडागर्दी करने वाले 5 युवकों को पुलिस ने सबक सिखाया. बाजार में कान पकड़कर घुमाया.

Chhindwara criminals Parades
छिंदवाड़ा पुलिस ने गुंडों का भरे बाजार जुलूस निकाला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
छिंदवाड़ा : सीधे-सादे लोगों को परेशान करने, हफ्तावसूली करने और मारपीट करने वाले युवकों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया. 5 गुंडों का पुलिस ने भरे बाजार जुलूस निकाला. बीच सड़क पर उठा-बैठक लगवाई. इस दौरान पुलिस ने गुंडों से नारे लगवाए 'पुलिस हमारी बाप है जुर्म करना पाप है.'

सड़क पर मारपीट करते थे गुंडे

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया "गुलाबरा के मोहित डोले, आदित्य पवार, राहुल यादव, यश मालवीय और अभिषेक की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. ये युवक इलाके में गुंडागर्दी कर दहशत फैलाते थे. लोगों को परेशान कर रंगदारी वसूलते थे. इन गुंडों ने एक व्यक्ति के साथ सड़क पर रोक कर मारपीट की. पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया."

सड़क पर मारपीट करते थे गुंडे, पुलिस ने सबक सिखाया (ETV BHARAT)

कोर्ट में पेश करने से पहले निकाला जुलूस

कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने गुंडों का बाजार से जुलूस निकाला. इस दौरान उठा-बैठक लगवाई गईं. आरोपियों में दो लोगों के खिलाफ पहले से मामले दर्ज हैं. उन पर अलग से भी कार्रवाई की गई. शहर में अशांति फैलाने वाले और ऐसे गुंडों का पुलिस लगातार जुलूस निकाल रही है. पुलिस की इस कार्रवाई से लोग खुश हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस को ऐसी ही सख्ती करनी चाहिए.

इंदौर में बांग्लादेशी के शक में 17 मजदूर पकड़े

इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में 17 मजदूरों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपा. इन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शहर में रहने का आरोप है. आरोप है कि ये सभी मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं. ये सभी कपड़ा कारखाने में काम करते थे. मजदूरों के पास मौजूद दस्तावेज असली है या नहीं, उनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. इस मामले में डीसीपी कृष्णलाल चंदानी का कहना है "सभी मजदूरों की जांच की जा रही है."

