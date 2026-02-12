ETV Bharat / state

झूठा केस बनाकर 2 भाइयों को भेजा जेल, जज साहब ने थानेदार पर FIR का सुनाया फैसला

छिंदवाड़ा की परासिया पुलिस ने साल 2020 में अवैध शराब के परिवहन का फर्जी केस बनाकर दो भाइयों को जेल भेजा, कोर्ट ने जांच अधिकरी पर FIR का दिया आदेश.

झूठा केस बनाने पर थानेदार पर FIR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 10:47 AM IST

Updated : February 12, 2026 at 10:53 AM IST

छिंदवाड़ा: परासिया के थानेदार ने दो व्यक्ति को अवैध शराब के परिवहन के मामले में हिरासत में लेकर जेल भेजने के लिए जो कहानी लिखी वह कोर्ट में जज साहब के गले नहीं उतरी. जब जज साहब ने पुलिस से सवाल किया तो पुलिस भी शर्म से कोर्ट में पानी पानी हो गई और फिर जज साहब ने थानेदार पर ही मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं.

जज ने पूछा स्कूटी की डिक्की में 15 लीटर की कुप्पी कैसे आ गई

परासिया पुलिस ने साल 2020 में अवैध शराब के एक मामले में दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल डोंगरे ने तल्ख टिप्पणी करते हुए जांच अधिकारी और तत्कालीन टीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है. न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद पूरे प्रकरण को झूठा करार देते हुए दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है.

छिंदवाड़ा कोर्ट (ETV Bharat)

दोनों आरोपी बरी, कोर्ट ने केस को माना झूठा

8 जुलाई 2020 को परासिया पुलिस ने मैग्जीन लाइन परासिया निवासी संतोष डेहरिया और रंजीत के विरुद्ध 54 लीटर अवैध शराब परिवहन का माम‌ला दर्ज किया था. जांच अधिकारी ने आरोप लगाया था कि स्कूटी जुपिटर के सामने 22-22 लीटर शराब और स्कूटी की डिक्की में 15 लीटर की कुप्पी में शराब रखकर परिवहन किया जा रहा था. इस आधार पर दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इधर, सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने न्यायालय के सामने स्वयं स्वीकार किया कि स्कूटी की डिक्की में 15 लीटर की कुप्पी रखना संभव नहीं है. इस आधार पर न्यायालय पूरे प्रकरण को झूठा मान रहा है. न्यायाधीश ने संतोष और रंजीत डेहरिया को मामले में बरी कर दिया है.

झूठे प्रकरण में दोनों भाइयों को काटनी पड़ी थी जेल

पुलिस ने जब झूठा प्रकरण बनाया था तो संतोष डेहरिया को 51 दिन और रंजीत डेहरिया को 41 दिन जेल में रहना पड़ा था. पुलिस ने इस मामले में न्यायालय के सामने झूठा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था इसके बाद पीड़ितों ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की थी. पीड़ित पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

थानेदार पर दस धाराओं में अपराध दर्ज करने के निर्देश

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल डोंगरे ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि "जब न्यायालय को सच्चाई का पता चल गया है तो वह मूकदर्शक नहीं बन सकता." न्यायालय ने जांच अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राजपूत और तत्कालीन टीआई सुमेर सिंह जगेत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएं 166, 167, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 209 और 219 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए कोतवाली टीआई को आदेशित किया है.

Last Updated : February 12, 2026 at 10:53 AM IST

