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छिंदवाड़ा में पुलिस को बैंड बजाता देख लोग हुए हैरान, वजह जानकर चेहरे चमक उठे

पुलिस में नौकरी का मौका, बैंड-बाजे से युवाओं को बुला रही पुलिस, देखें प्रचार का गजब तरीका

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पुलिस भर्ती प्रचार का गजब तरीका (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:05 AM IST

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छिंदवाड़ा : देश भक्ति के तराने की धुन पर सजी पुलिस बैंड की महफिल देखकर हर कोई बस स्टैंड के चौराहे में भीड़ लगा रहा था. हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर अचानक पुलिस के बैंड क्यों बज रहे हैं? ना तो कोई वीआईपी मूवमेंट था और ना ही कोई राष्ट्रीय त्योहार. ऐसे में जब लोगों को पुलिस बैंड की धुन बजाने की वजह पता चली तो हर कोई हैरान था.

पुलिस भर्ती प्रचार का गजब तरीका

मध्य प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इस वैकेंसी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके इसके लिए पुलिस ने अनोखा तरीका अपनाया है. शहर के चौक और चौराहा में जाकर मध्य प्रदेश पुलिस के सिपाही बैंड बजाकर लोगों तक सूचना दे रहे हैं कि पुलिस में सिपाही की भर्ती निकली है, जो इच्छुक हों वे आवेदन कर सकते हैं.

बैंड-बाजे से युवाओं को बुला रही पुलिस (Etv Bharat)

भोपाल-जबलपुर का पुलिस बैंड पहुंचा छिंदवाड़ा

मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस बैंड दल में आरक्षक पद के लिए 679 पदों की भर्ती निकाली गई है. इसी के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जबलपुर की छठवीं बटालियन का 19 सदस्यीय पुलिस बैंड दल मास्टर मनोज कुमार बरार व उनकी टीम के साथ छिंदवाड़ा पहुंचा. यहां टीम ने बस स्टैंड के सामने अपनी शानदार और मनमोहक संगीतमय प्रस्तुतियां दीं. बैंड दल के सदस्यों ने देशभक्ति गीतों और मधुर धुनों की प्रस्तुति देकर न केवल आम जनों का मन मोहा, बल्कि उपस्थित युवाओं को पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित भी किया.

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बैंड में फ्लूट बजाते पुलिस कर्मी (Etv Bharat)

ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने अपनाया तरीका

पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया, '' इस तरह से प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों तक भर्ती की जानकारी पहुंचाना और उन्हें इस गौरवशाली विधा को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है. आयोजन में उपस्थित लोगों ने पुलिस बैंड दल की प्रस्तुति की सराहना की और इसे एक अनूठा और प्रभावी तरीका बताया, जिससे युवाओं को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है.''

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भोपाल-जबलपुर का पुलिस बैंड पहुंचा छिंदवाड़ा (Etv Bharat)

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पुलिस बैंड का क्या होता है काम?

पुलिस बैंड दल सरकारी समारोहों, परेड, और विशेष आयोजनों में देशभक्ति व पारंपरिक संगीत की प्रस्तुति देने के साथ अनुशासन, गौरवशाली इतिहास और मनोबल को दर्शाता है. ये बैंड गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस परेड, पुलिस दीक्षांत समारोह, वीआईपी आगमन, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और शहीदों को सलामी व शोक समारोह जैसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

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