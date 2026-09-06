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बैलों को मिली एक महीने की छुट्टी! फैशन शो के लिए सजे बुल, नहलाकर खिलाई गुजिया और पापड़ी

बैलों की खातिरदारी के साथ ही होता है फैशन शो भादो मास की अमावस्या यानी कि इस साल 10 सितंबर को छिंदवाड़ा में भी बैलों की खातिरदारी के साथ फैशन शो आयोजित किया जाएगा. इस दिन सुबह से ही किसान अपने बैलों को नहला धुला कर बाल बनाने के साथ ही उन्हें सुंदर तरीके से कलर और कपड़ों से सजाया जाता है. इसके बाद स्पेशल तरीके से पूजा करने के बाद उनके लिए घर में बनाई गई अलग-अलग तरह की डिश उन्हें परोसी जाती है. फिर पोला ग्राउंड में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. जिसमें किसान अपने बैलों को सजाधजा कर लाते हैं. जो बैल सबसे सुंदर और हेल्दी होते हैं उन्हें इनाम दिया जाता है. यह किसी फैशन शो से कम नहीं होता है.

छिंदवाड़ा: भादो मास की अमावस्या किसानों और उनके बैलों के लिए किसी खास दिन से कम नहीं होती है. क्योंकि इस दिन किसान अपने सबसे मेहनती साथी को 'थैंक यू' बोलने के लिए सुबह से उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं. हम बात कर रहे हैं पोला पर्व की. जिसमें किसान अपने बैलों को सुबह से नहला धुलाकर सुंदर-सुंदर कपड़े पहनाकर उनके लिए स्पेशल खाने का इंतजाम करते हैं और फिर उनकी पूजा भी की जाती है. कई जगह इनके लिए फैशन शो भी आयोजित किए जाने लगे हैं. जिसके बाद सुंदर बैलों को इनाम भी दिया जाता है.

बैलों को थैंक्स बोलने के लिए होता है आयोजन

किसान रामकुमार राजपूत ने बताया कि, ''भादो के अंतिम सप्ताह तक खेतों के सारे काम हो जाते हैं. बैल और पशुधन किसानों के सबसे मेहनती साथी होते हैं इसलिए किसान भादो मास की अमावस्या के दिन पोला पर्व मनाते हैं. ताकि वह बैलों को धन्यवाद दे सके. उसके बाद एक महीने तक बैलों से कोई काम नहीं कराया जाता था कि रबी की फसल में फिर उनसे नए तरीके से काम लिया जा सके. पोला पर्व महाराष्ट्र मनाया जाने वाला त्योहार है. छिंदवाड़ा और पांढुर्ना महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है, इसलिए इस परंपरा का निर्माण यहां भी सालों से चला आ रहा है.''

फैशन शो में बैलों को मिलेगा ईनाम (ETV Bharat)

गुजिया खुरमा और पापड़ी बैलों के लिए घर में होती है तैयार

बैलों की खातिरदारी करने के लिए घर की महिलाएं सुबह से ही स्पेशल खाना तैयार करती हैं. जिसमें गुजिया के अलावा बेसन से बनी पापड़ी और खुरमा होता है. बैलों की पूजा करने के बाद बनाया हुआ खाना खिलाया जाता है और फिर इनकी देखरेख करने वाले लोगों को स्पेशल गिफ्ट भी दिया जाता है. सजाने के लिए किसान पेंट, रंग-बिरंगे पेपर के साथ ही स्पेशल कपड़े तैयार करते हैं, जिसे झूल बोलते हैं. इन झूलों के अलावा बैलों के गले में अलग-अलग तरीके की घंटियां भी बांधी जाती हैं.

नहलाकर खिलाई गुजिया और पापड़ी (ETV Bharat)

परंपरा कायम रखने का प्रयास, 16 सालों से हो रहा कार्यक्रम

छिंदवाड़ा की सार्वजनिक पोला उत्सव समिति के अध्यक्ष विजय पांडे ने बताया कि, ''16 साल पहले पोला पर्व मनाने का कार्यक्रम लगभग बंद जैसा हो गया था. क्योंकि किसानों ने बैलों को पालना लगभग कम कर दिया है. खेतों में ट्रैक्टर और आधुनिक मशीन आ गई हैं जिसकी वजह से लोग पशुधन कम पालते हैं. किसानों के यहां पशुधन पालने की परंपरा जारी रहे और गोवंश पलता रहे इस परंपरा का निर्वहन के लिए हमने 16 साल पहले पोला उत्सव समिति का गठन किया और छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड में बैलों की सुंदरता प्रतियोगिता आयोजित करते हैं. जिनमें लोग बैलों को सजाकर लाते हैं और जो सबसे अच्छा और सुंदर बैल होता है उस जोड़ी को हम लोग सम्मानित भी करते हैं.''

फैशन शो के लिए सजे बुल (ETV Bharat)

मिट्टी और लकड़ी के बैलों की भी होती है पूजा

किसान इस दिन अपने बैलों की पूजा तो करते ही हैं. इसके अलावा हर घरों में मिट्टी के बैल बनाकर या बाजारों से खरीद कर पूजा करते हैं. छोटे बच्चों के लिए लकड़ी की बैल तैयार किए जाते हैं और पोले के दूसरे दिन यह बच्चे लकड़ी के बैलों को लेकर एक दूसरे के घरों पर जाते हैं. जहां इन्हें गिफ्ट के रूप में गुजिया पापड़ी और खुरमा दिया जाता है, इसे गुढ़ी भी कहा जाता है. यह परंपरा भी अलग-अलग गांव में मुखिया के घर मनाई जाती है.