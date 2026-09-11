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बैलों का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, किसानों ने लाड़ से सजाए सोनू-मोनू, महाकाल के नंदी को ब्यूटिफुल बुल अवार्ड

पोला पर्व के दौरान बैलों का फैंसी ड्रेस कॉम्पटीशन छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड में कोई अपने बैल को चिंटू और मिंटू बनाकर लाया था तो कोई महाकाल का नंदी बनकर आया था. मौका था पोला पर्व का जहां पर बैलों की सुंदर सजावट प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. यहां पर किसान अपने बैलों को अलग-अलग तरीके से तैयार करके लाए थे. किसी ने सुंदर-सुंदर कपड़े पहनाए थे तो किसी ने सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगे चित्र बनाकर बैलों को तैयार किया था. एक किसान तो अपने बैल को महाकाल का नंदी बनाकर लाया और बैल के ऊपर शिवजी के रूप में एक व्यक्ति भी नजर आया.

छिंदवाड़ा: कोई अपने सोनू-मोनू को रंग-बिरंगे कपड़े पहनाकर लाया था, तो किसी ने चिंटू और मिंटू को खास तरीके से तैयार किया था. फिर सभी अपने चहेते बैलों को लेकर पोला ग्राउंड पहुंचे थे. क्योंकि मौका अपने बैलों को सबसे अच्छा और सुंदर दिखाने का था. बैलों के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में सैकड़ों बैल अलग-अलग विचित्र वेशभूषा में यहां पर पहुंचे थे. सबसे सुंदर बैल का अवार्ड जीता महाकाल के नंदी बैल ने.

बरारीपुरा से निकली शोभा यात्रा, नजर आए शंकर जी

पोला पर्व के मौके पर बरारीपुरा से शोभा यात्रा निकाली गई. जिसमें पारंपरिक रूप से शैला यात्रा के साथ ही रैली के आगे-आगे शिव जी के बाराती चल रहे थे. जिसमें भूत प्रेत, बंदर नंदी के साथ ही भालू भी नजर आ रहे थे. यह शोभायात्रा अलग-अलग इलाकों से होते हुए पोला ग्राउंड पहुंची. जहां पर किसानों के द्वारा अपने बैलों को सजा धजा कर लाया गया था. फिर यहां पर बैलों के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया. जिसमें महाकाल के नंदी को सबसे सुंदर बैल का अवार्ड मिला.

महाकाल के लुक में आया भक्त (ETV Bharat)

पोला उत्सव समिति के आयोजक विजय पाण्डे ने बताया कि, कई सालों से पोला ग्राउंड पर पोला उत्सव मनाना जा रहा है. कुछ साल पहले प्रशासनिक कमियों के कारण यह पर्व समाप्ति की और था लेकिन 16 साल पहले हमने पोला उत्सव समिति का गठन किया. जिसके बाद हमने इसे व्यवस्थित करने का काम किया जिससे यह फिर से व्यवस्थित हो गया. हम यहां बैलों की सजावट की प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं. जिसमें बैलों को अवार्ड भी दिया जाता है. आज बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की थी."

किसानों ने लाड़ से सजाए सोनू-मोनू, चिंटू मिंटू (ETV Bharat)

बैलों को धन्यवाद देने के लिए की जाती है खातिरदारी

दरअसल, भादो मास की अमावस्या को पोला पर्व मनाया जाता है. किसानों का मानना है कि, इस दिन खेती के सभी काम पूरे हो जाते हैं जिसके बाद बैलों को आराम करने दिया जाता है. बैल किसानों के सबसे मेहनती दोस्त होते हैं. अपने दोस्तों को आराम करने के लिए इस दिन खास खातिरदारी की जाती है और फिर करीब एक महीने तक इनमें से खेतों में काम नहीं लिया जाता है. ताकि बैल आराम कर सकें. इस दिन उनके लिए खास पकवान भी महिलाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं.