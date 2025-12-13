ETV Bharat / state

जहरीले सिरप कांड में एक और खुलासा, बिना टेस्ट बाजार में सप्लाई होती रही कोल्ड्रिफ

छिंदवाड़ा जिले में जहरीले सिरप कांड से बच्चों की मौत के मामले में नित नए खुलासे. श्रेसन फार्मा केमिकल एनालिस्ट से पूछताछ.

CHHINDWARA COUGH SYRUP CASE
बिना टेस्ट बाजार में सप्लाई होती रही कोल्ड्रिफ और दवाइयां (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 1:23 PM IST

छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 24 मासूम बच्चों की मौत के मामले में श्रेसन फार्मास्यूटिकल की केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी से पुलिस की पूछताछ. के माहेश्वरी ने पुलिस को बताया "कोल्ड्रिफ सिरप के अलावा भी कई और भी दवाइयां फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिना जांच के ही बाजार में सप्लाई की गईं." माहेश्वरी को पुलिस ने शुक्रवार को एक दिन की रिमांड पर लिया था.

फार्मा कंपनी की लैब में टेस्टिंग के साधन नहीं

केमिकल एनॉलिस्ट माहेश्वरी ने पूछताछ में बताया "श्रेसन फॉर्मा में दवाओं की गुणवत्ता जांच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे. इस वजह से उसके द्वारा जांच नहीं की जा सकी. बिना लैब टेस्टिंग के कफ सिरप की सप्लाई कर दी गई."

थाना प्रभारी महेन्द्र भगत ने बताया "केमिकल एनॉलिस्ट के माहेश्वरी ने पूछताछ में बताया कि वह 2021 से श्रेसन फॉर्मा में काम कर रही थी. फॉर्मा के मालिक रंगनाथन द्वारा दवाओं की गुणवत्ता और रॉ मटेरियल की जांच के लिए पर्याप्त इक्यूपमेंट उपलब्ध नहीं कराए गए. इस वजह से फॉर्मा में बनने वाली दवाओं की टेस्टिंग नहीं की जाती थी."

टेस्टिंग की लागत बचाने पर रहा जोर

श्रेसन फॉर्मा की केमिकल एनॉलिस्ट के माहेश्वरी ने पुलिस को बताया "उसके द्वारा दूसरी लैब से दवाओं की टेस्टिंग के लिए कई बार कहा गया था, लेकिन टेस्टिंग नहीं कराई गई. बाहरी लैब से टेस्टिंग कराने पर दवा की कीमत और लागत बढ़ जाती. इस वजह से इन दवाओं की टेस्टिंग नहीं कराई जाती थी. फॉर्मा से अधिकांश दवाएं बिना टेस्टिंग के बाजार में सप्लाई कर दी जाती थीं."

जहरीले सिरप कांड में अब तक की कार्रवाई

मासूम बच्चों की मौत के मामले में छिंदवाड़ा पुलिस ने एसआईटी गठित की थी. इस टीम ने श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक के रंगनाथन, दवा लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी, दवा बेचने वाली डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी, दवा कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी की केमिकल एनालिस्ट सहित छिंदवाड़ा के दवा दुकानदार को गिरफ्तार कर चुकी है. इसी मामले में कुंडीपुरा पुलिस थाने ने केमिकल एनालिस्ट को एक दिन के डिमांड पर लिया था.

श्रेसन फार्मास्युटिकल के मालिक पर ईडी का शिकंजा

मनी लॉड्रिंग के आरोपों के तहत ईडी ने श्रेसन फार्मास्युटिकल के मालिक रंगनाथन की 2.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली है. ईडी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने इन संपत्तियों को जब्त किया है. इनमें चेन्नई के कोडम्बक्कम स्थित दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनके मालिक रंगनाथन और उनके परिवार के सदस्य हैं.

बच्चों को सर्दी जुकाम और बुखार के बाद जब डॉक्टर के पास इलाज करने के लिए पहुंचे थे तो डॉक्टर ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप दवा पिलवाई थी, इसके बाद से ही बच्चों के किडनी में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था और उसके बाद बच्चों की मौत होने लगी थी.

